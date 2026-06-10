هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو الى الالتزام بشروط السلامة الصحية في نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية

دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الاربعاء، كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية الى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لاسيما أمام ارتفاع درجات الحرارة.وشددت الهيئة في بلاغ لها، على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات.ولاحظت تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلّبة والمشروبات الغازية تحت اشعة الشمس مباشرة وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيأة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبًا على صحة المستهلك.وأكدت الهيئة أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط، فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين، طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر.