مستقبل المرسى يتعاقد مع الظهير الايمن نضال بن حاج عمر لمدة ثلاثة مواسم

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أعلنت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى اليوم الأربعاء تعاقدها مع اللاعب نضال بن حاج عمر لمدة ثلاثة مواسم.

ويشغل المنتدب الجديد خطة ظهير أيمن، وهو من مواليد سنة 2003، كما سبق له اللعب لفائدة هلال مساكن وتمثيل المنتخبات الوطنية الشابة في مختلف الأصناف.

ويأتي هذا الانتداب الجديد بعد تعاقد فريق الصفصاف، الذي يشرف على تدريبه المدرب عماد بن يونس، مع اللاعب هارون العياري وحارس المرمى محمد أمين بن بريك.