النادي الافريقي يستوفي الشروط الادارية والمالية اللازمة للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية القادمة

أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي اليوم الأربعاء عن خلاص مبلغ جملي قدره 660 ألف دينار بعنوان أحكام باتّة وخطايا مستوجبة الدفع، كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية.وأوضحت الهيئة المديرة لفريق باب الجديد في بلاغ نشرته على الصفحة الرسمية للنادي أنّه بخلاص هذه المبالغ يكون النادي الافريقي قد استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة، وأصبح مؤهلا للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم.كما توجهت الهيئة المديرة للنادي الافريقي بالشكر إلى كافة الأطراف التي ساهمت في تجاوز هذه المرحلة، داعية جماهير النادي إلى مواصلة الالتفاف حول فريقها ومساندته دعماً لمسيرة النجاح وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة، ومواصلة العمل من أجل تعزيز الاستقرار المالي للنادي وترسيخ أسس مشروعه المستقبلي.ر/سمس