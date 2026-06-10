العربي بن بوهالي: استقرار نسبة التضخم لا يمكن أن يحجب تواصل الضغوط التضخمية

مخاوف من موجة تضخمية جديدة



عوامل داخلية تغذي التضخم



الأجور والقدرة الشرائية



تضخم الخدمات يمثل التحدي الأكبر



استقرفي تونس عندخلال شهر، محافظا على المستوى نفسه المسجل في الشهر السابق.ويأتي ذلك في وقت واصل فيهتطوره بوتيرة محدودة، في إشارة إلى أنلا تزال تتجه صعودا، ما يعكس استمرار التغيرات في مستويات الأسعار رغم استقرارووفق بيانات، ارتفعمنفي أفريل إلىفي ماي 2026، بينما استقرعندويرى، استنادا إلى بيانات، أن استقرارلا يعني استقرار الأسعار، بل يعني فقط أن الأسعار تواصل الارتفاع تقريبا بنفس الوتيرة السنوية المسجلة خلال الأشهر السابقة.ويشير إلى أنالبالغفي ماي يعني أن المستوى العام للأسعار أصبح أعلى بنحومقارنة بسنة الأساس، ما يعكس الارتفاع الكبير الذي شهدتهخلال السنوات الماضية.وبحسب تحليل الخبير، فإنقد يواجه خلال الفترة المقبلة موجة جديدة مننتيجة تفاعل عدة عوامل داخلية وخارجية.ويعتبر أنوما قد ينجم عنها من ارتفاع فيتشكل أحد أبرز المخاطر التي قد تدفع التضخم إلى البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.ويضيف أن أي ارتفاع جديد فيأوسينعكس مباشرة علىداخل تونس، وهو ما قد يؤدي إلى انتقال الضغوط السعرية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.كما يتوقع الخبير أن يؤدي استمرار التضخم إلى إبقاءفي وضع حذر، مع المحافظة علىنسبيا بهدف الحد من الضغوط التضخمية، وهو ما قد يؤثر فيخلال الفترة المقبلة.ويرجع الخبير المالي جزءا منالحالية إلى عوامل داخلية، من بينهاخلال السنوات الأخيرة وارتفاع، متطرقا للأثر غير المباشر لضخفي الاقتصاد على مدى العامين الماضيين، حيث ارتفع حجمإلى، بزيادة قدرهافيخلال الاثني عشر شهرا الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وبالتالي ارتفاع، وكذلك ارتفاعوفق بيانات البنك المركزي التونسي.كما يشير إلى أن الضغوط المالية المرتبطة بـوتمويلتساهم بدورها في زيادة الضغوط على الأسعار، إلى جانبالتي تعاني منها، موضحا: "غالبا ما يتطلب تمويلإنفاقا حكوميا كبيرا. وإذا تم تمويله عن طريقبدلا من الضرائب، فقد يُفاقم ذلك الضغوط التضخمية. ومع ضخ الحكومةفي الاقتصاد، نلاحظ ارتفاعشهريا منذ مارس 2025 (البنك المركزي وميزانيتي 2025 و2026)."ويؤكد الخبير أن تعددبين المنتج والمستهلك النهائي يؤدي إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، ما يرفعبالنسبة للأسر التونسية.وفي، يلفت الخبير إلى أن ارتفاع أسعاروتراجعخلال السنوات الأخيرة ساهم في ارتفاع أسعاروعدد من المواد الغذائية الأساسية.بلغت الزيادة الاسمية في، شاملة الضرائب هذا العام(الزيادة الصافية بعد الضرائب) بينما يبلغبالفعل. وبالتالي، فإن خسارةتبلغعلاوة على ذلك، بلغخلال السنوات الثلاث الماضية) وذلك بمقارنة الزيادة الحقيقية في أجور الأسر بنسبةلعام 2026، وزيادة الأجور بنسبةفي عام 2025 للقطاع الخاص.وحول تأثير التضخم على الأسر، يرىأن الزيادات الأخيرة في الأجور لا تكفي لتعويض الارتفاع المتراكم في الأسعار خلال السنوات الماضية.ويشير إلى أن التضخم لا يؤثر فقط من خلال معدل سنة واحدة، بل من خلالعلى مدى عدة سنوات، وهو ما أدى إلى تراجعوانخفاضويضيف أنتبقى الأكثر تضررا، نظرا لأن الجزء الأكبر من إنفاقها يتركز في، وهي القطاعات التي شهدت زيادات متواصلة في الأسعار.كما تواجهضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليفويشير الخبير إلى أن انخفاضخلال السنوات الأخيرة يعكس الضغوط المتزايدة على، حيث أصبحت نسبة أكبر من الدخل مخصصة لتغطيةوبحسب تحليله، اضطرت العديد من الأسر إلى تقليص الإنفاق علىمن أجل التكيف مع ارتفاعويرى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى إضعاف، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية لـ، بما قد ينعكس علىويحذرمن أن التحدي الأكبر لا يتمثل فقط في ارتفاع أسعار، بل في الزيادة المتواصلة لأسعار، باعتبار أن هذا النوع من التضخم يكون عادة أكثر استدامة وأبطأ في التراجع مقارنة بتضخم أسعار السلع.ويوضح أن أسعار، مثل، ترتبط بشكل مباشر بـ، وهو ما يجعلها أكثر قابلية للاستمرار مقارنة بأسعار السلع التي تتأثر بصورة أكبر بالتقلبات الموسمية وأسواق السلع العالمية.ويعتبر الخبير أن استمرار ارتفاع أسعارقد يؤدي إلى ترسخلفترة أطول، الأمر الذي قد يفرض الإبقاء علىويحد من وتيرةوخلصإلى أن معركة احتواءفي تونس لم تنته بعد، مشيرا إلى أن استعادةوتحسينيتطلبان معالجةفي الاقتصاد، وتعزيز، وتحسين كفاءة، إلى جانب الحفاظ علىويرى أن تطورومسارسيكونان من أهم العوامل التي ستحدد اتجاه التضخم في تونس خلال العامين المقبلين.