مذكرة تدعو إلى إعداد مخططات بلدية لمواجهة موجات الحر الشديد قبل صيف 2026

دعت مجموعة التفكير والعمل التونسيةإلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية على الصعيد الوطني لمجابهةالمتوقعة خلال صيف، من بينها إعداد، وإحداث، وتكوين الأعوان الميدانيين حولوجاءت هذه التوصيات ضمن مذكرة بعنوان، نشرهاوأوصت المذكرة بتحديد والمصادقة على، إلى جانب التثبت من جاهزية، وتفعيل، فضلا عن إرسال قوائم الأشخاص المعتمدين علىإلى الأقاليم المحلية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.وأشارت الوثيقة إلى أنووجوديمثلان من أبرز العوامل التي تعيق تنفيذ برامج التكيف على المستوى البلدي، مؤكدة ضرورة الانتقال من مجردإلىلمواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.كما شددت على أن السياسات البلدية خلال فترات الحر يجب أن تقوم على مبدأإلى جانب إدارة المخاطر، باعتبار أن الفئات الهشة تبقى الأكثر تضررا من الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة.وتوقفت المذكرة عند أبرز الظواهر المناخية المرتبطة بفصل الصيف في تونس، ومنهااللذان يتسببان في ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة يتراوح بينخلال ساعات قليلة، إلى جانبالذي يزيد من الضغط على شبكات مياه الشرب ويحد من القدرة الطبيعية على التبريد.كما حذرت من تنامي مخاطرنتيجة تضافر عوامل الحرارة والجفاف والرياح، خاصة في ولايات، فضلا عن تزايدالتي تؤثر سلبا على جودة الهواء وتفاقم الأمراض التنفسية لدى الفئات الهشة.وتشير التوقعات المناخية الخاصة بتونس في أفق سنةإلى ارتفاع عدد أيامإلى ما بين، بزيادة تتراوح بينمقارنة بالفترة المرجعيةكما تفيد التقديرات بأن تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة لن تكون متساوية بين مختلف الجهات، إذ ينتظر أن تسجلأكبر الانحرافات عن المعدلات المناخية المعتادة.يشار إلى أن مجموعةتعمل على إنتاج معارف ودراسات تهدف إلى دعموتعزيزوتشجيع التحولات العميقة في نماذج التنمية، مع توجيه مخرجاتها إلىعلى حد سواء.