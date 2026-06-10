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مركز النهوض بالصادرات يوقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 14:34 قراءة: 1 د, 57 ث
      
أمضى مركز النهوض بالصادرات مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان، بهدف إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلنته سفارة تونس ببكين.

وأوضحت السفارة، نقلا عن بلاغ صادر عن المركز، أن توقيع مذكرة التفاهم تمّ خلال لقاء جمع، أمس الثلاثاء، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، بوفد عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس.


ويندرج هذا اللقاء في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والصين وتعزيز المبادلات الثنائية مع مقاطعة هونان، التي تعد من أبرز الأقطاب الاقتصادية والصناعية في الصين، كما يأتي في سياق الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية الصينية، خاصة على المستوى الاقتصادي.


ومثلت الزيارة فرصة لبحث سبل دفع المبادلات التجارية وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات التونسية ونظيراتها بمقاطعة هونان، بما يفتح مجالات أرحب للشراكة والاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين.
كما تكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية إلغاء الرسوم الجمركية لمدة سنتين على المنتجات الموردة من عدد من الدول الإفريقية، من بينها تونس، وهو ما من شأنه أن يعزز نفاذ المنتجات التونسية إلى السوق الصينية ويرفع من قدرتها التنافسية داخل واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أن هذا الإجراء يتيح فرصاً واعدة أمام المؤسسات التونسية الراغبة في التصدير إلى الصين، ويساهم في تنويع الوجهات التصديرية وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية، فضلاً عن دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة الدولية.

وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجالات الترويج التجاري وتنظيم البعثات الاقتصادية والملتقيات المهنية، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة بالتجارة الخارجية والاستثمار.

وتعكس مذكرة التفاهم الموقعة الإرادة المشتركة للطرفين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تطوراً، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم حضور المؤسسات التونسية في السوق الصينية.

ويكتسي هذا التعاون أهمية متزايدة بالنظر إلى مكانة الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأحد أبرز الشركاء التجاريين على الصعيد الدولي، فضلاً عن كونها سوقاً تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك. كما تمثل مقاطعة هونان، التي يزيد عدد سكانها على 65 مليون نسمة، قطباً اقتصادياً وصناعياً مهماً يوفر فرصاً واعدة للمنتجات التونسية ذات القيمة المضافة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز حضور المؤسسات التونسية بالسوق الصينية وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار والشراكة، بما يدعم جهود تونس الرامية إلى تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي.

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