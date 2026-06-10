تونس تحتضن أول نسخة من تظاهرة "بلو سانتا" المستوحاة من يوم البحر الياباني

تنظم وزارة البيئة بالتعاون مع سفارة اليابان في تونس تظاهرة بيئية وتوعوية بعنوان "بلو سانتا" لجمع النفايات على شاطئ المرسى، وذلك يوم 14 جوان 2026.وتهدف التظاهرة، التي تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني، إلى تنظيف الشاطئ وتعزيز الوعي البيئي حيث يفضل ارتداء اللون الأزرق أو إضافة لمسة زرقاء للتعبير عن الدعم للبيئة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة اليابان في تونس على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتستهدف الفعالية جميع الأفراد من جميع الاعمار والجمعيات في أجواء تطوعية ودية للمشاركة في جمع أكبر كمية ممكنة من النفايات.وسيتم توفير القفازات وأكياس الجمع لتبدأ التظاهرة على الساعة 08:50 وتتواصل الى غاية 11:15.