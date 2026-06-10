الكشافة التونسية تطلق مشروعا لغراسة 100 الف شجرة على مساحة 100 هكتار

أعلنت المنظمة الكشافة التونسية، عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد "نزرع المستقبل"، الذي يهدف إلى غراسة مائة ألف شجرة على مساحة تتجاوز مائة هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية.ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرًا، بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسيةويهم المحور الاول التشجير من خلال غراسة 100 ألف شجرة تغطي أكثر من 100 هكتار بمختلف المناطق ويعنى الثاني بالتكوين عبر تدريب 50 قائدة وقائدًا للاضطلاع بمهمة "سفير حماية الغابات".أما المحور الثالث، سيركز على التوعية بتنظيم أكثر من 100 حملة تحسيسية بالمناطق الحضرية والمؤسسات التربوية، تركز على المحافظة على البيئة وحماية الأشجار.ويأتي هذا المشروع في إطار انخراط الكشافة التونسية في دعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية، وتعزيز ثقافة المواطنة البيئية لدى الناشئة والمجتمع المحلي.