جلسة توعوية حول التماسك الاجتماعي في الوسط المهني والمدرسي يوم 12 جوان 2026

تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين (AVER) جلسة توعوية حول التماسك الاجتماعي في الوسط المهني والمدرسي، يوم الجمعة 12 جوان الجاريويأتي هذا النشاط ضمن برنامج "قيمة" لتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب في ولايتي مدنين وصفاقس الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والمنفذ من قبل جمعية صوتالطفل الريفي بمدنين ومنظمة CIDEALوتمثل هذه الجلسة فضاءا هاما للنقاش والتفكير حول سبل تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء بيئات أكثر انسجاما وشمولاوتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز قيم الاحترام والإدماج والتضامن والعيش المشترك في البيئات المهنية والمدرسيةيشار، الى أن جمعية صوت الطفل الريفي (AVER)، هي جمعية تونسية تأسست عام 2011، وتنشط بشكل رئيسي في ولاية مدنين . وتهدف الجمعية إلى تمكين الأطفال والشباب والنساء في المناطق الريفيةمن خلال برامج التعليم غير الرسمي وتعزيز حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.وتعمل الجمعية على توجيه ومرافقة الشباب في سوق العمل وإطلاق مبادرات لتعزيز التماسك الاجتماعي وتكوين شبكات تعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الى جانب تنظيم لقاءات شبابية دولية