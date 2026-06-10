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جلسة توعوية حول التماسك الاجتماعي في الوسط المهني والمدرسي يوم 12 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 19:06 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تنظم جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين (AVER) جلسة توعوية حول التماسك الاجتماعي في الوسط المهني والمدرسي، يوم الجمعة 12 جوان الجاري

ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج "قيمة" لتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب في ولايتي مدنين وصفاقس الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والمنفذ من قبل جمعية صوت

الطفل الريفي بمدنين ومنظمة CIDEAL

وتمثل هذه الجلسة فضاءا هاما للنقاش والتفكير حول سبل تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء بيئات أكثر انسجاما وشمولا


وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز قيم الاحترام والإدماج والتضامن والعيش المشترك في البيئات المهنية والمدرسية

يشار، الى أن جمعية صوت الطفل الريفي (AVER)، هي جمعية تونسية تأسست عام 2011، وتنشط بشكل رئيسي في ولاية مدنين . وتهدف الجمعية إلى تمكين الأطفال والشباب والنساء في المناطق الريفية
من خلال برامج التعليم غير الرسمي وتعزيز حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وتعمل الجمعية على توجيه ومرافقة الشباب في سوق العمل وإطلاق مبادرات لتعزيز التماسك الاجتماعي وتكوين شبكات تعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية الى جانب تنظيم لقاءات شبابية دولية
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