اختتام فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الطفولة الثقافي بالمطوية غدا الخميس

تختتم، غدا الخميس، فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الطفولة الثقافي، الذي تنظمه دار الثقافة بالمطوية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقابس بالشركة مع جمعية شباب بلا حدود بالمطوية والمكتبة العمومية محمد العروسي المطوي بالتنسيق مع المكتب المحلي للسلامة المرورية بالمطوية.ويتضمن برنامج اليوم الختامي لمهرجان الطفولة الثقافي، الذي تدور فعالياته بمقر جمعية شباب بلا حدود بالمطوية بداية من الساعة الرابعة مساء، عرض كورال وعرضا رياضيا وكذلك عرضا لنتائج الورشات وصولا الى توزيع الجوائز وتكريم المشاركين.وكان المهرجان ، انطلق يوم 9 جوان الجاري من خلال تنظيم عديد الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والتوعوية، إلى جانب الورشات الإبداعية والعروض الفنية والفقرات التنشيطية التي تهدف إلى تنمية مواهب الأطفال وصقل قدراتهم في أجواء تجمع بين المتعة والتعلم.وشهد افتتاح المهرجان عروضا للماجورات والدمى أمام مقر جمعية شباب بلا حدود بالمطوية، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة الموجهة لمختلف الفئات العمرية. وقد تميز اليوم الأول بحضور جماهيري لافت وتفاعل كبير من الأطفال والعائلات، مما أضفى على المهرجان أجواء مليئة بالفرح والمتعة، وفق ما ورد على صفحة الجمعية، امس الثلاثاء.