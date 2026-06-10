فعاليات الدورة الجديدة من تظاهرة (2026 AFRICA BIG 5) من 16 الى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم

تحتضن تونس من 16 الى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم، فعاليات الدورة الجديدة من تظاهرة "افريكا بيغ 5" (2026 AFRICA BIG 5)، التي باتت على مرّ السنوات واحدة من أبرز التظاهرات الاقتصادية والعلمية في القارة الافريقية.وتجمع هذه التظاهرة وفق منظميها، تحت سقف واحد، عددا من المعارض الدولية المتخصصة في مقدمتها "PETROAFRICA 2026" المخصص لقطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة، و"LOGISTICA AFRICA EXPO 2026" الذي يعنى بخدمات اللوجيستيك والنقل وسلاسل الإمداد و"GREEN AFRICA 2026" الذي يختص في الاقتصاد الاخضر والتكنولوجيا البيئية.كما تضم التظاهرة معرض "AFRICA TRAFFIC 2026" الموجه لحلول المرور والتنقل الذكي والسلامة المرورية و "AFRICA PUBLIC WORKS 2026" المخصص للأشغال العامة والبنية التحتية والمعدات الهندسية الى جانب "AFRICA FINANCE, BANKING & INSURANCE EXPO (AFBI) 2026" الذي يجمع المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين والتكنولوجيا المالية.وتوفر هذه المعارض فضاء لتقديم أحدث المعدات والتقنيات والخدمات المبتكرة، الى جانب استعراض التجارب الناجحة ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل الاستثمار والتنمية في القارة الافريقية.كما تتضمن التظاهرة برنامج علميا ثريا ومتنوعا تشرف عليه لجنة علمية تضمن خبراء وأكاديميين من تونس وخارجها بما يضفي على الحدث بعدا معرفيا يعزز قيمة النقاشات واللقاءات المهنية المنتظرة.وقد رسخت تظاهرة (2026 AFRICA BIG 5) مكانتها كموعد سنوي مرجعي يجمع بين البعد الاقتصادي والعلمي، ويؤكد من دورة الى اخرى الدور المتنامي لافريقيا كفضاء واعد للاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة.