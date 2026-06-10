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توزر: الدائرة الجهوية للغابات تضع امكانياتها المادية والبشرية واللوجستية لحماية الواحات من الحرائق

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 21:19 قراءة: 1 د, 2 ث
      
وضعت الدائرة الجهوية للغابات بتوزر بوصفها عضوا في اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، امكانياتها المادية واللوجستية والبشرية للتصدي للحرائق خلال فصل الصيف وخاصة الحرائق المسجلة في الواحات، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة في إطار تنفيذ الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق، بحسب رئيس الدائرة عماد بن جليلة.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لصحفية "وات" أن الإمكانيات الموضوعة من طرف دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، تتمثل في شاحنة إطفاء بسعة 600 لتر وسيارتين رباعيتي الدفع وجرارات فلاحية مجهزة بصهاريج مياه و04 محركات ضخ وفريقي عمل من يضم كل فريق حوالي 05 أعوان، وذلك في مختلف معتمديات الولاية.
وأوضح أن الاستعدادات للحرائق انطلقت بأشغال تحضيرية من خلال صيانة المعدات الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتشذيب الأغصان وإزالة أشجار النخيل المتساقطة لتسهيل مرور فرق الإطفاء في مسالك الواحات.

وتقرر على إثر إقرار الخطة الجهوية لمجابهة الحرائق خلال اجتماع اللجنة الجهوية، بداية الأسبوع الجاري، تكوين فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن الحماية المدنية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ورؤساء مجامع التنمية الفلاحية للقيام بمعاينات ميدانية في الواحات القديمة أيام 10 و11 و12 جوان الجاري، قصد تحديد النقاط السوداء التي تستوجب التدخل لإزالة الأشجار المتساقطة وفتح المسالك لتسهيل مهمة فرق الإطفاء.
وبين أنّ دائرة الغابات تتدخل باستمرار من خلال ما يتوفر لديها من إمكانيات سواء لمعاضدة جهود إطفاء الحرائق أو تدخلات أخرى.
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