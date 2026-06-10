أشار، إلى نموبشكل ملحوظ خلال سنة، وقدّرت قيمتها بنحو، مقابلسنة، أي بزيادة تقدر بـوقال، خلال لقاء انتظم، الأربعاء، خصّص لـ، إنسجلت ارتفاعا بنسبةلتبلغ. بينما ظلفي عجز كبير لفائدةبحواليوتتكوّن، أساسا، من(الأسلاك والكابلات)، و، بحواليمن إجمالي الصادرات، ممّا يعكسنحو، وفق بن حسين.وتواجهعدّة تحديات أبرزهاالمرتبطة بالتسجيل لدى، إضافة إلىبسبب غياب، وصعوباتأما بخصوصفتقدر بحوالي. ويبلغ إجمالي، تبعا لذلك، حواليمقابلفي حدودفقط.وتشمل أهم، و، وعلى غرار