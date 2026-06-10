تأجيل النظر في اعتراض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على قرارتعليق نشاطها

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، " إن الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الاعتراض الذي تقدمت به المنظمة للطعن في قرارتعليق نشاطها إلى يوم 15 جويلية القادم" .وذكرت، في بيان لها ، بأن هيئتها المديرة كانت تلقت بتاريخ 24 أفريل 2026 إذنا على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر.كما أوضحت أنها تقدمت باعتراض على هذا القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في إطار ممارسة حقها في الدفاع عن استقلاليتها ومواصلة أنشطتها وفقا لأحكام القانون.