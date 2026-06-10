وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في تنفيذ برنامج نظافة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى

**دعا، إلى المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف التدخلات للتسريع في إنجاز أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى من قبل مختلف الإدارات الجهوية، بالتنسيق مع كافة المتدخلين.وجاء ذلك خلالانعقدت مساء الثلاثاء، خُصصت لمتابعة تقدم تنفيذوأكد الوزير ضرورة القضاء علىالمتعلقة أساسا بـ، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحد من مخاطر الحرائق، فضلا عن رفع نسق تنفيذ البرنامج.وشدد الزواري على أنيمثل أولوية وطنية لما له من تأثير مباشر علىكما دعا إلى تعزيز الجانب التوعوي والتحسيسي بأهمية المحافظة على نظافة الطرقات، معتبرا أن نجاح هذا البرنامج يظل رهينا بوعي المواطن ومساهمته في حمايةواستعرضت الجلسة أبرز التدخلات المنجزة في إطار البرنامج، والتي تشمل، وتحسين، إلى جانب العناية بـالمتاخمة للطرقات وعلى مستوى المحولات.ووفق معطيات وزارة التجهيز، تم خلال سنةرصد اعتمادات بقيمةلتنفيذ أشغال النظافة على امتداد نحومن الطرقات، إضافة إلىلتنفيذ جزء من البرنامج عبروناقش المشاركون في الجلسة، ومن بينهمومديرو التجهيز والإسكان بولايات، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية والجهوية، أبرز الصعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ البرنامج.وأكد الحاضرون أهميةمن أجل تسريع وتيرة الإنجاز وضمان جاهزية كاملة لشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى قبل حلول