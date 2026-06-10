لجنة تنظيم الإدارة تواصل الخميس 11 جوان النظر في تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 11 جوان 2026، جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.ومن المقرر أن يحضر الجلسة ممثلون عن جهة المبادرة، وذلك في إطار استكمال مناقشة أحكام المقترح الذي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي.وتأتي هذه الجلسة ضمن برنامج عمل اللجنة لتنظيم قطاع الإعلان والتسويق الإلكتروني في تونس في ظل التوسع المتزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة التجارية والترويجية.