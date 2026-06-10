القصرين: 84 حادث مرور و24 قتيلا منذ بداية السنة .. والمترجلون ضمن أبرز اسباب الحوادث

كشف رئيس المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين محمود بناني، أن ولاية القصرين سجلت منذ بداية السنة إلى حدود 8 جوان الجاري، ما مجموعه 84 حادث مرور أسفر عن وفاة 24 شخصا وإصابة 121 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة وطنيا من حيث عدد حوادث الطرقات.وأوضح بناني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور تشير إلى تسجيل 1888 حادث مرور على المستوى الوطني خلال ذات الفترة ، خلفت 527 قتيلا و2444 جريحا.وبيّن أن السرعة المفرطة وعدم الإنتباه وقطع الطريق ما تزال تمثل الأسباب الرئيسية للحوادث، إذ تستأثر مجتمعة بما بين 50 و51 بالمائة من إجمالي أسباب حوادث المرور المسجلة على المستوى الوطني.وأضاف أن الدراجات النارية تواصل تصدر قائمة الأطراف المساهمة في حوادث المرور، بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، مزيدا من تكثيف حملات التوعية والتحسيس بمخاطر الإستعمال غير الآمن لهذا الصنف من وسائل النقل خاصة في صفوف الشباب.وفي سياق متصل، حذر بناني من تنامي مساهمة المترجلين في حوادث الطرقات، معتبرا ذلك مؤشرا مقلقا يستوجب الوقوف عنده بجدية، مشيرا إلى أن نسبة تورط المترجلين في الحوادث بلغت نحو 30 بالمائة.وأوضح أن المترجلين تسببوا، على المستوى الوطني، في 552 حادث مرور أسفرت عن وفاة 121 شخصا وإصابة 552 آخرين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد العبور واستعمال ممرات المترجلين فضلا عن ضرورة تحسين البنية التحتية المخصصة لفائدتهم.وأكد أن هذه المؤشرات دفعت المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات إلى تكثيف برامجه التحسيسية الموجهة للمترجلين، من خلال تنفيذ تدخلات ميدانية تستهدف الأرصفة وممرات العبور، بالشراكة مع عدد من بلديات الجهة، من بينها بلديات القصرين والزهور والنور وخمودة، إلى جانب الإدارة الجهوية للتجهيز والحماية المدنية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث الطرقات.وأفاد بأن المكتب الجهوي للجمعية عزز خلال الفترة الأخيرة شراكاته مع مختلف البلديات والمتدخلين في مجال السلامة المرورية، بما سيمكن من تنظيم ورشات وحملات ميدانية توعوية بالطرقات والمناطق التي تسجل أعلى نسب للحوادث، وخاصة على مستوى الطرقات الوطنية عدد 14 و15 و19، بالإضافة إلى الطريق الوطنية عدد 71 الرابطة بين معتمديتي سبيطلة وسبيبة.وأعلن، بناني في هذا السياق، عن إطلاق برنامج "صيف بلا حوادث" بداية من غرة جويلية المقبل بساحة الشهداء وسط مدينة القصرين، من خلال إقامة خيمة مرورية تشارك فيها مختلف الهياكل والإدارات المتدخلة في مجال السلامة المرورية، بهدف تعزيز الوعي بقواعد الجولان وترسيخ السلوك المروري السليم لدى مختلف مستعملي الطريق، ولا سيما سائقي الدراجات النارية وسيارات الأجرة، مشيرا إلى أن مدينة القصرين تستأثر بما يقارب نصف حوادث المرور المسجلة على مستوى الولاية.