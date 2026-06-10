افتتاح الجناح التونسي بالصالون الدولي للتزويق والديكور بطوكيو

يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق والديكور "Interior Lifestyle Tokyo 2026" الذي افتتح، اليوم الاربعاء، بالعاصمة اليابانية طوكيو ويتواصل الى غاية 12 جوان 2026، من خلال جناح جماعي يضم خمس مؤسسات حرفية تونسية تنشط في اختصاصات خشب الزيتون والخزف التقليدي وتقطير الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية والتزويق الداخلي.وتهدف المشاركة التونسية إلى الترويج للمنتوجات الحرفية الوطنية ذات القيمة المضافة العالية وإبراز ما تتميز به من جودة وأصالة وإبداع فضلاعن دعم نفاذها إلى السوق اليابانية وتعزيز حضورها بالأسواق الآسيوية عموما من خلال إتاحة فرص جديدة للشراكة والتسويق والتصدير لفائدة المؤسسات الحرفية المشاركة.وأشرف سفير الجمهورية التونسية باليابان، أحمد الشفرة، على افتتاح الجناح التونسي بحضور ممثلين عن السفارة التونسية بطوكيو إلى جانب ممثلي الديوان الوطني للصناعات التقليدية في التظاهرة، وفق ما ورد بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتعد هذه التظاهرة من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجالات التزويق الداخلي والديكور إذ تستقطب سنويا عددا هاما من المهنيين والمستوردين والمصممين من مختلف أنحاء العالم.