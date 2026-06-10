JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:38 Tunis

افتتاح الجناح التونسي بالصالون الدولي للتزويق والديكور بطوكيو

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a294c9da114a3.76334931_gepjqiknomlfh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 13:12 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق والديكور "Interior Lifestyle Tokyo 2026" الذي افتتح، اليوم الاربعاء، بالعاصمة اليابانية طوكيو ويتواصل الى غاية 12 جوان 2026، من خلال جناح جماعي يضم خمس مؤسسات حرفية تونسية تنشط في اختصاصات خشب الزيتون والخزف التقليدي وتقطير الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية والتزويق الداخلي.

وتهدف المشاركة التونسية إلى الترويج للمنتوجات الحرفية الوطنية ذات القيمة المضافة العالية وإبراز ما تتميز به من جودة وأصالة وإبداع فضلاعن دعم نفاذها إلى السوق اليابانية وتعزيز حضورها بالأسواق الآسيوية عموما من خلال إتاحة فرص جديدة للشراكة والتسويق والتصدير لفائدة المؤسسات الحرفية المشاركة.


وأشرف سفير الجمهورية التونسية باليابان، أحمد الشفرة، على افتتاح الجناح التونسي بحضور ممثلين عن السفارة التونسية بطوكيو إلى جانب ممثلي الديوان الوطني للصناعات التقليدية في التظاهرة، وفق ما ورد بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وتعد هذه التظاهرة من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجالات التزويق الداخلي والديكور إذ تستقطب سنويا عددا هاما من المهنيين والمستوردين والمصممين من مختلف أنحاء العالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330843

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 1

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 جوان 2026 | 24 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 26
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
5.94 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
31°-21
30°-20
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25386,1
  • (09/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38403 DT
  • (09/06)
  • 1 $ = 2,93793 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/06)     1201,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/06)   29259 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>