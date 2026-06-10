بن عروس: جلسة عمل لمتابعة الاستعداد لتنظيم المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنه في دورته الثانية

خصصت جلسة عمل انعقدت مساء الثلاثاء، بمقر ولاية بن عروس، لمتابعة الاستعداد لتنظيم المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنه في دورته الثانية التي ستنتظم من 23 جويلية إلى 2 أوت 2026وأفاد بلاغ صادر عن مصالح الإعلام بالولاية أن الجلسة خصصت لتدارس مختلف الإشكاليات في علاقة بمدى جاهزية فضاء المسرح الأثري بأوذنه لاحتضان المهرجان واستعراض نتائج المعاينة التي قامت بها اللجنة الفنية.وتم الاتفاق وفق ذات البلاغ على قيام اللجنة الفنية بإعادة المعاينة والتثبت من رفع التحفظات وانعقاد لجنة المتابعة بحضور الأطراف المتدخلة في أجل أقصاه 26 جوان 2026 وتعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي وتنظيف محيط الفضاء الخارجي وتهيئة الطريق المؤدية إلى المسرح الأثري.كما تم التطرق خلال الجلسة الى الاستعداد لانطلاق المهرجانات الصيفية بمختلف معتمديات الجهة الى جانب استعراض نتائج المعاينات الميدانية للفضاءات المخصصة لاحتضان المهرجانات.وبعد النقاش والوقوف على جميع الاشكاليات والنقائص المسجلة، تمت الدعوة خلال جلسة العمل إلى الإسراع برفع التحفظات لضمان شروط السلامة والوقاية، والانطلاق في اختيار العروض وبرمجة المواعيد.