إبرام اتفاقيات شراكة بين المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة وعدد من المؤسسات الثقافية في ولاية جندوبة

أبرم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة ممثلا في مديرته الدكتورة نرجس السعيدي، اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية.وشملت الاتفاقيات المكتبة الجهوية بجندوبة والمركب الثقافي والمعهد العمومي للموسيقى، وفق ما ورد، أمس الثلاثاء، بصفحة المكتبة الجهوية بجندوبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتندرج هذه الشراكات في إطار التوجهات الوطنية الرامية إلى تدعيم التعاون بين القطاعين الجامعي والثقافي من خلال تطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات والموارد وتنظيم أنشطة علمية وثقافية وفنية لفائدة الطلبة والباحثين ومختلف الفاعلين في الشأن الثقافي.وتسعى هذه الشراكات إلى ترسيخ ثقافة المطالعة والبحث والتفكير النقدي وتوفير فرص أوسع للتعبير والإنتاج الفكري والفني بما يعزز إشعاع المؤسسات الشريكة ويساهم في بناء بيئة ثقافية متكاملة بجهة جندوبة.