قابس: استكمال مشروع بناء المسبح البلدي المغطى، والمركز الاقليمي لطب وعلوم الرياضة ،وعديد المشاريع الاخرى محور جلسة عمل بالولاية

انعقدت يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر ولاية قابس للنظر في مدى تقدم انجاز مشاريع القطاع الرياضي بالجهة، وتنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة المنعقدة بمقر وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 16 فيفري 2026 باشراف وزير الشباب والرياضة،الصادق الموراليوتعلقت القرارات بتطوير الملعب الأولمبي بقابس، وبتهيئة الملعب البلدي عمر دغمان ،وباستكمال مشروع بناء المسبح البلدي المغطى، والمركز الاقليمي لطب وعلوم الرياضة،بالاضافة الى احداث ملعب ببشيمة القلب بالحامة الغربية، واستكمال تهيئة مركز التخييم والاصطياف " شالة " بشنني، وتهيئة السياج الخارجي لملعب تبلبو الذي سيشهد بناء مدارج ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجةكما تعلقت هذه القرارات ببناء دار للشباب بدخيلة توجان ،وبرمجة بناء قاعة للألعاب الفردية بشاطئ السلاموضمت هذه الجلسة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان ،وبلدية قابس، وادارة الولاية ، حيث تمت متابعة مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه القرارات وتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها لتجسيمهاوأبرز والي الجهة،رضوان نصيبي الأهمية التي تمثلها تلك القرارات في مزيد النهوض بقطاع الشباب والرياضة بالجهة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف المعنية من أجل تحويلها الى مشاريع في أقرب وقت ممكن