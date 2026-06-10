JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:21 Tunis

قابس: استكمال مشروع بناء المسبح البلدي المغطى، والمركز الاقليمي لطب وعلوم الرياضة ،وعديد المشاريع الاخرى محور جلسة عمل بالولاية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a294acc33a358.03988344_giemoplhknqjf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 14:38 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انعقدت يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر ولاية قابس للنظر في مدى تقدم انجاز مشاريع القطاع الرياضي بالجهة، وتنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة المنعقدة بمقر وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 16 فيفري 2026 باشراف وزير الشباب والرياضة،الصادق المورالي
وتعلقت القرارات بتطوير الملعب الأولمبي بقابس، وبتهيئة الملعب البلدي عمر دغمان ،وباستكمال مشروع بناء المسبح البلدي المغطى، والمركز الاقليمي لطب وعلوم الرياضة،بالاضافة الى احداث ملعب ببشيمة القلب بالحامة الغربية، واستكمال تهيئة مركز التخييم والاصطياف " شالة " بشنني، وتهيئة السياج الخارجي لملعب تبلبو الذي سيشهد بناء مدارج ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة
كما تعلقت هذه القرارات ببناء دار للشباب بدخيلة توجان ،وبرمجة بناء قاعة للألعاب الفردية بشاطئ السلام

وضمت هذه الجلسة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان ،وبلدية قابس، وادارة الولاية ، حيث تمت متابعة مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه القرارات وتحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها لتجسيمها
وأبرز والي الجهة،رضوان نصيبي الأهمية التي تمثلها تلك القرارات في مزيد النهوض بقطاع الشباب والرياضة بالجهة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود كل الأطراف المعنية من أجل تحويلها الى مشاريع في أقرب وقت ممكن
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330840

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 1

كل الأخبار...

15:21 - فعاليات الدورة الجديدة من تظاهرة (2026 AFRICA BIG 5) من 16 الى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم
15:06 - بن عروس: جلسة عمل لمتابعة الاستعداد لتنظيم المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنه في دورته الثانية
14:51 - يوم دراسي بدار البيطري يبرز أهمية البيوتكنولوجيا في تونس في تطوير المجالات الطبية والبيئية
14:38 - مذكرة تدعو إلى إعداد مخططات بلدية لمواجهة موجات الحر الشديد قبل صيف 2026
14:38 - قابس: استكمال مشروع بناء المسبح البلدي المغطى، والمركز الاقليمي لطب وعلوم الرياضة ،وعديد المشاريع الاخرى محور جلسة عمل بالولاية
14:34 - مركز النهوض بالصادرات يوقّع مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان
14:29 - تونس تحتضن أول نسخة من تظاهرة "بلو سانتا" المستوحاة من يوم البحر الياباني
14:17 - مجلس نواب الشعب يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من 22 إلى 25 جوان 2026
14:14 - نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر الى 490 مليون دولار خلال 2025
14:07 - تأجيل النظر في اعتراض الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على قرارتعليق نشاطها
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 جوان 2026 | 24 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:28
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 31
Babnet
Babnet36°
34° Babnet
الــرياح:
6.07 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
31°-21
30°-20
29°-19
33°-20
  • Avoirs en devises 25386,1
  • (09/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38403 DT
  • (09/06)
  • 1 $ = 2,93793 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/06)     1201,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/06)   29259 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>