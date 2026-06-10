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تعزيز التعاون التونسي البوركيني في مجالي التشغيل والتكوين المهني

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 13:27 قراءة: 0 د, 51 ث
      
مثّل تعزيز التعاون بين تونس وبوركينافاسو في مجالي التشغيل والتكوين المهني محور لقاء، جمع وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بمقر الوزارة، بسفير بوركينافاسو بتونس آبلينار صودوقو.
وأكد شوّد استعداد الوزارة لمزيد دعم التعاون الثنائي ووضع الخبرة والتجربة التونسية في المجال على ذمة دولة بوركينافاسو للاستفادة منها والاستئناس بها، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن الوزارة. 


وأبرز الوزير عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التكوين المهني والتشغيل، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي شمل مجالات التكوين الأساسي والمستمر، وتمثل خاصة في تكوين المكوّنين البوركينيين في اختصاصات تكوينية ذات قدرة تشغيلية هامة، من بينها البناء والأشغال العمومية والجلود والأحذية والنسيج والإكساء والكهرباء والإلكترونيك والاتصالات والصناعات الغذائية والخدمات.
من جانبه، عبّر السفير البوركيني عن تقديره لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التكوين المهني، وخاصة في مجال الدعم الفني والتقني للمكوّنين والمستشارين البيداغوجيين البوركينيين، منوها بالخبرة التونسية في المجال وبمساهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني في تطور منظومة التكوين المهني ببلاده.
كما أعرب عن حرص بلاده على تفعيل مختلف البرامج والاتفاقيات المشتركة بما من شأنه مزيد دفع وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
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