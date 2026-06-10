مدرسة صيفية في الروبوتيك من 7 الى 10 جويلية 2026 بفرع تطاوين لمدينة العلوم

ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم، مدرسة صيفية في مجال الروبوتيك للمبتدئين، من 7 الى 10 جويلية المقبلوتندرج هذه المبادرة ضمن الانشطة الصيفية التي دأب فرع تطاوين على تنظيمه بهدف تنمية قدرات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتشجيعهم على الابداع والابتكار ومواكبة التطورات المتسارعةويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية في اطار الجهود الرامية الى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الاطفالوتهدف هذه المدرسة الى تمكين المشاركين من اكتشاف المبادىء الأساسية للروبوتيك والتعرف على مختلف مكونات الروبوتات الى جانب اكتساب مهارات أولية في البرمجة والتحكم في الأنظمة الذكيةكما سيتضمن البرنامج ورشات تطبيقية تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة تصميم وبرمجة نماذج روبوتية مبسطة في اطار منهجية تعليمية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي