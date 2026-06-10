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مدرسة صيفية في الروبوتيك من 7 الى 10 جويلية 2026 بفرع تطاوين لمدينة العلوم

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 16:05 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم، مدرسة صيفية في مجال الروبوتيك للمبتدئين، من 7 الى 10 جويلية المقبل

وتندرج هذه المبادرة ضمن الانشطة الصيفية التي دأب فرع تطاوين على تنظيمه بهدف تنمية قدرات الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتشجيعهم على الابداع والابتكار ومواكبة التطورات المتسارعة


ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية في اطار الجهود الرامية الى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الاطفال


وتهدف هذه المدرسة الى تمكين المشاركين من اكتشاف المبادىء الأساسية للروبوتيك والتعرف على مختلف مكونات الروبوتات الى جانب اكتساب مهارات أولية في البرمجة والتحكم في الأنظمة الذكية

كما سيتضمن البرنامج ورشات تطبيقية تفاعلية تتيح للمشاركين فرصة تصميم وبرمجة نماذج روبوتية مبسطة في اطار منهجية تعليمية تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي
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