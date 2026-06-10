مونديال 2026: (المنتخب التونسي) "مباراة السويد بوابة التأهل .. والواقعية التكتيكية مفتاح النجاح" (قراءات فنية)

أكدأن تأهلللدور الثاني لـالتي تستضيفهامنالجاري الى غايةالقادم لا يبدو بعيد المنال مشيرا الى أنتمثلوأعرب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الإعتقاد أنالحالية تعد أقل صعوبة مقارنة بمجموعةالتي ضمت، بطلة العالمووصيفة نسخة، مضيفا أنه في حال تعذر الفوز علىفي اللقاء الافتتاحي فإن الأهم هووأوضح أنسيكون مدعوا في الجولتين الثانية والثالثة من منافساتإلى مجاراة المنتخبينتواليا بطريقةفي ظل ما يزخران به من لاعبين ذوي مهارات فنية عالية فضلا عن اعتمادهما علىكما شدد على أنيملك المقومات الكفيلة بتحقيقأمامإذا ما أحسن توظيف أسلوبه الفني من خلال اعتمادوإحكام غلق المنافذ المؤدية إلى مناطقه عبرمع التعويل على عنصريلاستغلال الفرص المتاحة.وأوصىبالتمسك بالنهج التكتيكي الذي يميزومنحه لقبوفق تعبيره في إشارة إلىالمعروف به داعيا إياه إلى مضاعفة العمل لتدارك النقائص التي برزت خلالسواء على مستوى اختيارأو النهج الفني الأنسب.وأبرز أن الخروج عن هذافي هذا الظرف الحساس والمجازفة باللعب الهجومي ينطوي على مخاطر كبيرة أمام منتخبات ينشط لاعبوها فيما يفرض مراعاة خصوصية المنافسين عبرلنقاط القوة والضعف وتحديد التوقيت المناسب للدفاع الجماعي وكيفية الانتقال الأفضل نحو الهجوم.وخلص إلى أنكشفت عن عدة نقائص من بينها محدودية استيعاب بعض اللاعبين للقناعات الفنية للناخب الوطني في ظل فترة قصيرة لم تتجاوزمن العمل منذ مباشرةمهامه الفعلية على رأس المنتخب إلى جانب صعوبات تتعلق بتغييرواستغلالمثلما حدث أمامأو التعامل معكما كان الحال أمامإثر إقصاءومن جانبه، أكدالذي أشرف مؤقتا على تدريبسنةقبل تعيين البلجيكيأنليست بالسهولة التي يعتقدها الكثيرون مبررا ذلك بوجودمقارنة بمنتخباتإضافة إلى امتلاكها لعدد من أفضل اللاعبين على الساحة الكروية العالمية.وأردف أن فرصفي بلوغتبقى مع ذلك قائمة شريطة تحقيقفي المباراة الأولى أمامالذي يعد على الورق أقل قوة ونجاعة منفضلا عن تأهله إلىعبركما رأى أنالذي يمنح فرصة التأهل لـمن أصحابيرفع من حظوظفي كسب رهان العبور مشيرا إلى أن ملامحباتت شبه مكتملة بعد الاختبار الودي الأخير أماموشدد على ضرورة استخلاص الدروس من الهزيمتين أمامباعتبار أن اللقاءين يظلان في نهاية المطافهدفهما الأساسي تشخيص مواطن الضعف وتفادي تكرارها فيخلاللافتا إلى أن أنسب خطة يمكن اعتمادها لضمان أفضل حظوظ النجاح في الموعد الافتتاحي أمامثم أمامتتمثل فيواللعب بخطوط متقاربة مع الاعتماد علىبدل الدخول في سجال مفتوح معها.وختم بالقول إن حسن تعاطيمع متطلبات المباريات عبرأو ما يعرف بـهو ما سيصنع الفارق ويحدد إمكانية العبور إلىمن عدمه مشددا على ضرورة الحفاظ على هذا الجيل من اللاعبين وأن يشكلفرصة لبناءقادر على ضمان حضوره في نسختي، على حد رأيه.أما، فقد أكد أنمطالب بإصلاحقبل ضربة بداية مغامرته المونديالية مشيرا إلى أن قبولفي المباراتين الوديتين الأخيرتين يكشف حجمفي الخط الخلفي والتي اعتبرها هفوات غير مقبولة في هذا المستوى العالي من وجهة نظره.وأوضح أنفيتكشف عن غيابوارتباك لدىفي تحديد خياراته وتردده في اعتماد الخطة الأنسب لمباراةمبينا أنفضلا عن تغيير مراكز اللاعبين، كلها عوامل تثير العديد من التساؤلات داعيا إلى ضرورة تجاوزوتوفيرباللاعبين من أجل الظهور بوجه مغاير فيبالمونديال.وأكدالذي سبق له أن شغل خطةمع الناخبينأن إنجازليس مستحيلا رغم صعوبة المهمة أمام منتخباتالتي تتفوق من النواحي البدنية والفردية مشيرا إلى أنمدعو لخوض كل مباراة وفق خصوصيتها مع مراعاة طبيعة المنافس ومكامن قوته وهو ما يفرض التحلي بـإلى جانب التحلي بـوتوقع بروز وتألق عدد من لاعبيعلى غرار الرباعيداعيا في ختام تصريحه إلى العناية بـوالارتقاء بـبما يسمح بإنتاج لاعبين قادرين على اللعب فيبدل الوضع الحالي الذي يشهد احتراف أغلب العناصر في، على حد قوله.يذكر أنيستهل مشواره فيبملاقاة نظيرهيوم الاثنينعلى الساعةبتوقيت تونس.