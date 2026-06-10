مجلس نواب الشعب يشارك في الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من 22 إلى 25 جوان 2026

يشارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له، التي تحتضنها العاصمة الأذرية باكو من 22 إلى 25 جوان 2026، بمشاركة وفود برلمانية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد.وتندرج هذه المشاركة في إطار دعم حضور تونس في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية وتعزيز التشاور والتنسيق بين البرلمانات الإسلامية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.ويتضمن برنامج الدورة عقد المؤتمر العام للاتحاد، إلى جانب اجتماعات اللجان الدائمة والهيئات التابعة له، حيث سيتم النظر في عدد من المسائل السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن بحث سبل تطوير التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشريعية والرقابية.كما ستتطرق أشغال المؤتمر إلى عدد من القضايا الراهنة التي تهم العالم الإسلامي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتضامن بين الشعوب والدول الأعضاء.ومن المنتظر أن يجري أعضاء الوفد التونسي لقاءات ومشاورات مع عدد من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، بما يسهم في مزيد دعم علاقات التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال.ويعد اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إطارا للتنسيق والتعاون بين البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء، ويهدف إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك وخدمة قضايا العالم الإسلامي على مختلف المستويات