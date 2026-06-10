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كاس العالم 2026: تعيين حكم برازيلي لإدارة المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 10:46 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، التي ستجمع بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب إفريقي غدا الخميس انطلاقا من الساعة 20.00 بتوقيت تونس على أرضية ملعب "أزتيكا" بالعاصمة المكسيكية، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وسيدير سامبايو، البالغ من العمر 44 عاما، اللقاء الافتتاحي للمونديال بمساعدة مواطنيه برونو بيريس وبرونو بوشيليا، فيما سيتولى الكولومبي نيكولاس غايو مهمة حكم الفيديو المساعد (الفار).
وتحمل هذه المشاركة طابعا خاصا للحكم البرازيلي، الذي يخوض ثالث تجربة له في نهائيات كأس العالم، بعدما كان ضمن طاقم حكام الفيديو في نسخة روسيا 2018، قبل أن يظهر كحكم ساحة في مونديال قطر 2022، حيث أدار عددا من المباريات البارزة في النهائيات.

كما عين الاتحاد الدولي الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة الولايات المتحدة والباراغواي المقررة يوم الجمعة في لوس أنجلس ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بمساعدة مواطنيه هيسيل ستيغسترا ويان دي فريس، بينما سيكون الإسباني كارلوس ديل سيرو مسؤولا عن تقنية الفيديو.
وتستضيف كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة نهائيات كأس العالم 2026، التي تنطلق غدا الخميس وتقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا.
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