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وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 320 عاملا بعنوان سنة 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 10:22 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الإختبارات والإمتحانات المهنية لانتداب (320) عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026 طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 05 جوان 2026

وأفاد بلاغ الوزارة، أن الترشحات ستختتم يوم 03 جويلية 2026، على أن تجرى الإختبارات والإمتحانات المهنية يوم 03 أوت 2026 والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني


وأكدت الوزارة، أنه لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، موضحة أنه يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أولايتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها أعلاه، ويكون ختم البريد أوتاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على إثبات تاريخ الإرسال أو الوصول


واشترطت الوزارة، أنه يجب على المترشحين أن يودعوا ملفات ترشحهم مباشرة أوعن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى العنوان التالي

وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية – إدارة التصرف في الأفراد) القاعدة العسكرية بالعمران تونس 1005

مع التنصيص على عبارة " لايفتح مناظرة خارجية بالإختبارات والإمتحانات المهنية لإنتداب عملة من الوحدتين الأولى والثانية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026 "

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