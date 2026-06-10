مونديال 2026 - الشامخ يتقدم سباق القفاز الأول .. ودحمان وبن حسن في وضع ترقب

( تحرير) – يعدمن أكثر المراكز حساسية وأهمية فيلما يتطلبه من تركيز دائم ويقظة مستمرة طوال مجريات المباراة. فحارس المرمى لا يقتصر دوره على التصدي للكرات فحسب، بل يحتاج إلى قدرة عالية على قراءة اللعب وامتلاك شخصية قيادية تمكنه من تنظيم الخط الدفاعي بما يجعل منه عنصرا أساسيا في بث الطمأنينة ورفع منسوب الثقة لدى الفريق بأكمله.وتتضاعف أهمية هذا المركز في المواعيد الكبرى على غرارالمقررة منفيوالتي يدخلهامحصنا شباكه بالثلاثيالذين ينتظر أن يكون لهم دور بارز في رسم ملامح المشوار المونديالي لـضمن مجموعة قوية تضموقد عرفتخلال الأشهر الماضية تقلبات هامة تبلورت ملامحها عقب المشاركتين المخيبتين فيوذلك في ظل تراجع مردودمقابل تمسك الإطار الفني بقيادةآنذاك بالاعتماد عليه أساسيا في جميع المباريات رغم وجود ثلاثة حراس آخرين ضمن القائمة وهمومع قدومفي منتصف شهر جانفي الفارط، تغيرت الاختيارات فيبخروج حارسيالبشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي من دائرة حساباته الفنية ليكون البديل من نتاج البطولة المحلية في ظل بروز حارسصاحب لقب البطولةمقابل الإبقاء على حارسيأيمن دحمان وصبري بن حسن.وبدا الاقتناع راسخا لدىبضرورة التعويل على أكثر الحراس جاهزية في الوقت الحالي، وجاءت بوادر التغيير مع أولى مبارياته على رأس المنتخب من خلال تشريك الثنائيفي الاختبارين الوديين أماميوميالماضيين، وقد أظهر كلاهما مردودا إيجابيا وتمكنا من المحافظة على نظافة شباكهما مع عدد من التصديات الحاسمة.ومع دخول التحضيرات منعرجها الحاسم، ظهر بالكاشف أنقد استقر على خياراته بعدما اعتمد علىفي الوديتين أمام. وبينما خرج الحارس بصورة مقبولة من المواجهة الأولى رغم الخسارة بهدف نظيف، فإنالتي تلقاها في مقابلة بلجيكا ألقت بظلالها على تقييم مردوده بشأن دوره القيادي في الخط الخلفي ومسؤوليته في قبول ذلك العدد الكبير من الأهداف.ويبقى السؤال المطروح بعد السقوط المدوي أمام: هل تدفع هذه الهزيمة الإطار الفني إلى إعادة النظر في ترتيب الحراس داخل المنتخب؟ فرغم المؤشرات التي أوحت بأنيتجه لحجز موقع متقدم في حسابات المدرب، فإن ما حدث فيقد يعيد خلط الأوراق ويفتح باب المنافسة من جديد خاصة أن الفوارق بين الحراس الثلاثة لا تبدو كبيرة بالقدر الذي يسمح بحسم هذا الملف نهائيا.ومع ذلك، يبقى) الأقرب بالمنطق للاضطلاع بحراسة شباك المنتخب فيعلى الأقل خلال المباراة الأولى أمامإذ من المستبعد أن يخاطر الجهاز الفني باستبداله في هذا التوقيت الحساس قبل أيام من ضربة بداية المونديال.وبرز حارسكأحد اكتشافات الموسم واضطلع بدور محوري في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب البطولة مستفيدا من مستوياته المتميزة وقدرته على الحفاظ على نظافة شباكه فيوكانت بداياته معسنةقبل أن ينتقل إلىفيثم يشق طريقه نحوفيبعقد يمتد إلى غاية سنةفي خطوة شكلت منعطفا مهما في مسيرته الكروية.ويعتبرحارس النادي الإفريقي والمنتخب التونسي سابقا أنيتمتع بمهارات عالية ويمتلك شخصية قوية مكنته من عدم التأثر بمنسوب الضغط الكبير الذي وجده في النادي الإفريقي وهو ما جعله يكون أحد المساهمين البارزين في تتويج فريق باب الجديد بلقب البطولة معربا عن الاعتقاد أن دعوته للمنتخب كانت مستحقة.وتابع الفاسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنتختلف كليا عن لقاءات البطولة المحلية، بل إنها أقرب في نسقها وقوة منافسيها إلى المواجهات التي خاضها المنتخب خلال تحضيراته أماممشيرا إلى أن الحارس في مثل هذه المواعيد الكبرى يكون مطالبا بالتعامل مع ضغط أعلى ونسق أسرع ولاعبين يمتلكون جودة فنية كبيرة.وأضاف أنه يتعين على الشامخ أن يستفيد من الدروس التي أفرزتها المباريات الودية الأخيرة وأن يحافظ على ثقته في نفسه خاصة أن منتخبات، لن تكون أقل قوة من النمسا وبلجيكا مؤكدا أن نجاحه في هذا التحدي يبقى رهين ثبات شخصيته ومدى قدرته على المحافظة على تركيزه.وبعد أن ظل لسنواتفي المنتخب، يبدو أندفع ثمن أدائه المهزوز فيبعد أن أصبح خارج التشكيل الأساسي خلال المباريات الدولية الأربع الأخيرة رغم محافظته على ثبات مستواه فيومساهمته الفاعلة في حصول فريقهعلىفي الجدول النهائي للترتيب العام.وبالمقارنة مع، يعد) الأكثر تمرسا على المستوى الدولي مستندا إلى مشاركته فيحيث لم يستقبل سوى هدف واحد أماممقابل حفاظه على نظافة شباكه في مواجهتيإلى جانب مسيرته المستقرة مع فريق عاصمة الجنوب منذوتجربته الاحترافية فيمعخلال موسمويرىمدرب الحراس السابق للمنتخب التونسي والحالي للنادي الصفاقسي أنيعد من أكثر المراكز أهمية مشيرا إلى ضرورة امتلاك الحارس مجموعة من الخصال الفنية التي تمكنه من تقديم الإضافة المطلوبة.واعتبر في تصريح لـ"وات" أن هذه المواصفات تتوفر فيالذي يعد حسب تقديره الأكثر جاهزية في تونس استنادا إلى الأرقام والإحصائيات وهو ما يمنحه أفضلية منطقيا لتأمين شباكفي المونديال، وفق تعبيره.وأضاف أنيمتلك تقنيات فنية قلما وجدت عند حارس واحد في البطولة التونسية حاليا وهيوهو ما جعله موفقا في معظم تدخلاته سواء في الكرات الهوائية أو في التصديات الأرضية مساهما في تحقيق فريقهخلال هذا الموسم.أما الضلع الثالث في معادلة حراسة المرمى، فهوالذي يدخل الموعد المونديالي مدفوعا بموسم ناجح على مستوى الأداء الشخصي معرفع من أسهمه وجعله طرفا حقيقيا في المنافسة على حراسة عرين المنتخب.وعزز) صفوف فريق جوهرة الساحل في الصائفة الماضية بموجب عقد لمدةقادما من، فريقه الأم، الذي استهل معه مشواره الاحترافي عامإلى غايةمع تجربة قادته إلى. وشارك مع المنتخب التونسي في عدة محطات دولية بارزة، من بينهاعامعامإلى جانب ظهوره الأخير معفيلكنه لن ينل فرصة اللعب.وأشادمدرب حراس النجم الساحلي بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الحارسقائلا: "لقد تلقى تكوينا متينا داخل، ورغم ابتعاده عن أجواء المنافسة لفترة طويلة، كنت من بين المطالبين بانتدابه لما يملكه من إمكانيات وجاهزية بدنية إضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمعني به وهو ما ساعده على التألق سريعا رغم قدومه في ظرف كانت فيهتعاني بعض الصعوبات".وتابع: "يتميزبالانضباط داخل الملعب وخارجه ويتقبل النقد والملاحظات الفنية لتطوير مستواه، ورغم قبول بعض الأهداف في مرحلة الإياب إلا أنكان حريصا على دعوته باعتبار إمكانياته التي برهن عليها في مباراة. وقد سبق له تقمص زيفي أصناف الشبان وشارك في عديد المحافل الدولية وهذا ما يجعله قادرا على تقديم الإضافة كلما أتيحت له الفرصة".ويبقىداخلمفتوحا على أكثر من قراءة في ظل تقارب مستويات الحراس الثلاثة. وبين معايير، يواصلمراقبة التفاصيل الدقيقة قبل اتخاذ القرار الحاسم خاصة وأنلا يمنح مساحة كبيرة للتجربة أو التردد.