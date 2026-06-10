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تطاوين: مشاغل الجمعية الرياضية لتحدي الإعاقة بتطاوين محور جلسة عمل بالولاية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 13:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في إطار المتابعة لوضعية الجمعيات الرياضية بمختلف اختصاصاتها ،وتشجيعا لقدرات الرياضيين من ذوي الهمم، انعقدت يوم الثلاثاء جلسة عمل بمقر ولاية تطاوين للجمعية الرياضية لتحدي الإعاقة بتطاوين، وذلك تحت إشراف والي الجهة، أميرالقابسي
وتمّ خلال الجلسة النظر في مشاغل الجمعية والإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تواجهها، بالإضافة إلى سبل دعم الفريق ماليا، وبشريا ،ولوجستيا لتنفيذ أنشطتها الرياضية
وأكّد والي تطاوين حرص السلطة الجهوية على مساندة كل الجمعيات الرياضية بالجهة، وخاصة منها ذات النشاطات الموجهة لفئات خصوصية، مشيرا إلى أن نجاحات الرياضيين والرياضيات من ذوي الهمم يعتبر تشريفا للرياضة التونسية، وإعلاء للراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية والإقليمية

وأشار الى ضرورة تشجيعهم ودعمهم، سيما وأنّ الدولة عموما، والسلط الجهوية خصوصا تسعى إلى العمل لضمان تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع ترغيبا في ممارسة الأنشطة الرياضية




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