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كاس ليبيا:أهلي طرابلس يتوج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 09:23 قراءة: 0 د, 35 ث
      
توج أهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه, بعد فوزه على أهلي بنغازي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء امس الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.
وسجل مؤيد اللافي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ال69, ليقود فريقه للاحتفاظ باللقب للعام الثاني تواليا والثالث في آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة, بعدما غابت نسخة عام 2024.
كما شهد اللقاء طرد محمد الترهوني لاعب أهلي بنغازي في الدقيقة ال85.

وضمن أهلي طرابلس بهذا التتويج المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكنفدرالية) الموسم المقبل, كما عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 9 كؤوس.
وفي المقابل, أخفق أهلي بنغازي في التتويج خلال خامس نهائي يخوضه, ليتجمد رصيده عند ثلاثة ألقاب.
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