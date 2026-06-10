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كاس العالم 2026: الاتحاد السنغالي يؤكد ان اجراءات تفتيش بعثة المنتخب تهدف الى تسريع اجراءات السفر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 08:46 قراءة: 1 د, 6 ث
      
اتخذ الاتحاد السنغالي ​لكرة القدم خطوة لتوضيح ​مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع ‌التواصل الاجتماعي، والتي ‌أظهرت لاعبي المنتخب ‌يخضعون لإجراءات تفتيش أمني على مدرج المطار، في مشهد أثار انتقادات واتهمه البعض ⁠بالتمييز.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على نطاق واسع، لاعبي السنغال أثناء خضوعهم للفحص ​الأمني قبل مغادرتهم رالي بولاية نورث كارولاينا إلى سان أنطونيو ⁠في تكساس، حيث خاضوا مباراة ودية تحضيرية أمام السعودية قبل ⁠انطلاق المونديال.


وفي رده على الجدل، أكد الاتحاد السنغالي أن جميع الإجراءات جرت وفق "لوائح أمن المطارات المعمول بها"، موضحا أنها كانت جزءا من ترتيبات خاصة لتسريع عملية السفر.


وجاء في بيان الاتحاد "في إطار ​الترتيبات اللوجستية للرحلة، غادرت الحافلة التي تقل المنتخب الفندق في رالي متجهة مباشرة إلى مدرج المطار".
وأضاف "أتاح ‌هذا الإجراء للاعبين وأعضاء الجهاز الفني استكمال جميع الفحوصات الأمنية والشرطية عند سلم الطائرة ⁠مباشرة، دون الحاجة للمرور عبر قاعات انتظار ‌المطار ومناطق الصعود التقليدية".

وتابع البيان "كان الهدف الأساسي من هذا التنظيم هو تقليص زمن الرحلة وتسهيل عملية الصعود إلى الطائرة الخاصة المتجهة إلى سان أنطونيو".

وتعادل منتخب السنغال، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، ‌دون أهداف مع السعودية في ⁠لقاء ودي أقيم أمس الثلاثاء.

ويستهل منتخب السنغال مشواره في كأس العالم بمواجهة فرنسا ‌يوم 16 جوان الجاري في نيوجيرزي، قبل أن يلتقي النرويج في الملعب نفسه يوم 22 جوان 2026، ‌ثم ⁠يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة العراق في تورونتو يوم 26 منه.
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