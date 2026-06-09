منظومة المياه محور مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيسة الحكومة

**تونس- شدّدت، اليوم الثلاثاء، خلال إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة على، على أنوإصلاحه يعدّان منالتي تعمل عليها الدولة.وأكدت أنمن شأنها أن تكرّسلجميع المواطنين على قدم المساواة، والمحافظة علىبما يضمنللأجيال القادمة.وشددت الزنزري علىباعتبارها ركيزة أساسية لتحقيقوضمان، خاصة في ظلالتي يشهدها العالم.ولفتت إلى أن الدولة تعمل علىالهادفة إلى تحسين التصرف فيوالمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة.وأكدت أن الدولة تولي عناية خاصة بـبما يضمن جاهزيتها لتأمينلفائدة جميع المواطنين بمختلف جهات البلاد وعلى مدار السنة، وتفاديكما نوهت بأن الدولة تعمل علىعبر تعبئة، إلى جانب إنجازتشمل تطويروتحسين أداءوإعادة تأهيلبالمناطق الحضرية، فضلا عن تطويرومن جانبه، قدمعرضا مفصلا حولخلال الصائفة، إضافة إلىوالبرامج المستقبلية في مجالوأوضح البلاغ أنخلال هذه الصائفة يشمل، منهابكلفة تقدر بـويتضمن البرنامجلتدعيم الموارد المائية، و، والتدخل في، إلى جانب إحداث فرق عمل مركزية وجهوية لمتابعة التزويد بالمياه.كما يتضمنلفائدةبكلفة تبلغ، منهالفائدة، ولفائدة، إضافة إلىبولايات الوسط والجنوب وتعويضبعدد من الولايات.وفي ما يتعلق بـ، تم تقديم معطيات حولللسنة الجارية حسبوتوزيعها الجغرافي، مع التأكيد على ضرورةكما تم عرض أهم البرامج المنبثقة عنوالبرامج المقترحة للفترة، والتي تقوم علىتضموتشملباستثمارات تناهزوتوجّهمن هذه الاستثمارات إلىوإنجاز مشاريع ذات أولوية لتعبئة الموارد المائية وتحسين نجاعة، وتثمينواعتمادوتعتمد هذه الاستراتيجية علىمن خلالوإعادة تهيئةوإنجازبقدرةكما تهدف إلى خفضإلى ما لا يتجاوزمن كلفة إنتاج وتوزيع المياه في أفق، مقابلسنةوناقش المجلس كذلك اعتماد، من بينها إحداثفي التصرف الحيني في الموارد المائية، عبر تجميعالمتعلقة بالأمطار والسيول ومخزون السدود والتحويلات والاستغلال.كما يجري العمل على إعدادبهدف تعزيزوتبسيط الإجراءات المتعلقة بـوالحد منوتم خلال المجلس أيضا مناقشةبما يسمح بتحيينوتحديد المناطق الملائمة للزراعات المختلفة والحد من، إلى جانب إنجازعلىتشملوفي ختام أشغاله، أقرّجملة منالهادفة إلى تطويروتعزيزوضمان استدامتها.