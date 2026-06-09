مجلس وزاري يقرّ جملة من الإجراءات لضمان التزوّد بـالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية

قرر، عقد اليوم الثلاثاء، بإشراف، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم عدد من البرامج والتوجّهات في مجالوتهدف هذه البرامج، وفق بلاغ صادر عن، إلى ضمانبكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من قبلوالهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفاديوالتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك.وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجازفي مجال، المندرجة في إطار تنفيذ، وإعادة تنظيم، من خلال إحالة التصرّف فيتدريجيا إلى، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات، خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.كما أقر المجلس إلزامبإنجازعلى مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطاربمختلف المناطق.ومن بين القرارات أيضاوالرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بينونحووأقر المجلس الوزاري كذلك، واعتمادللتحكم في إنتاج ونقل، فضلا عن اعتمادفي تعبئة الموارد المائية ومواصلةخلال الفترة المقبلة.ودعا المجلسإلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمانفي مختلف جهات البلاد، مع اعتمادوتقرر أيضا، وتجديد، واعتمادومراقبة الشبكات عن بعد، وترتيب التدخلات حسب الأولوية.كما شدد المجلس على أهميةبفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء، وتوفيرلإنجاح، إلى جانبوتجنب تبذيرها وسوء التصرف فيها.يُذكر أنقدما خلال المجلس عرضا حولالحالية و، وخلال الصائفة، إلى جانب الوضعية الحالية لـوالبرامج المستقبلية والتوجهات المتعلقة بـ