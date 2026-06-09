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تطوير نظام آلي للتوقع الذكي للطلب على الكهرباء بالشراكة بين "الستاغ" والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 20:37 قراءة: 1 د, 57 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" والوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن تطوير "نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء"، وذلك في إطار مشروع "إزالة الكربون وضمان استقرار التزويد بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية".
وتم الإعلان عن هذا الإنجاز، الذي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين، خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشتركة للمشروع، الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.


وأفادت الوكالة اليابانية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع انطلق سنة 2024 ويمتد على مدى سنتين ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسينه خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة.

ويندرج هذا المشروع في سياق التوجهات الوطنية في مجال الطاقة حيث تسعى تونس، وفق استراتيجيتها الطاقية، إلى تغطية 35 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، إلا أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ذات الإنتاج المتغير قد يطرح تحديات تتعلق باستقرار الشبكة الكهربائية.

وحضر الاجتماع الختامي للمشروع ممثلون عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي حيث تم عرض النتائج النهائية للمشروع.
وأعربت الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس "ميومي مياتا" عن اعتزاز الوكالة بمرافقة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في جهودها الرامية إلى تكييف منظومة إدارة الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة في تونس.
وأفضى المشروع إلى تحقيق 3 نتائج رئيسية، حيث تم في مجال تشغيل الشبكة الكهربائية تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء بشكل مشترك بين خبراء "الستاغ" والوكالة اليابانية، وذلك بالاعتماد على أحدث خوارزميات التعلم الآلي. ويتيح هذا النظام تحديث عمليات التوقع اليومية للطلب الكهربائي من خلال توفير تقديرات تأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية الفعلية بما يدعم دقة إدارة الشبكة وكفاءتها.
وفي ما يتعلق بتنامي استخدام التنقل الكهربائي، تم تنفيذ برامج لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات بهدف ضمان إدماج آمن وسلس للبنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية ضمن الشبكة الوطنية للكهرباء. ومن المنتظر أن تساهم مخرجات هذه الأعمال في إعداد وثيقة "المتطلبات الفنية لربط البنية التحتية بالشبكة الوطنية للكهرباء" التي تعمل الشركة التونسية للكهرباء والغاز حاليا على استكمالها. أما في مجال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، فقد تم إعداد مشروع مواصفات فنية خاصة بأنظمة التخزين المرتبطة بالشبكة الكهربائية على أن تتولى "الستاغ" استكمال صيغتها النهائية.
وأكدت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على مواصلة العمل المشترك للاستفادة من المعارف والتقنيات المكتسبة في إطار هذا المشروع وتطويرها، وذلك لضمان استقرار التزويد بالكهرباء ودعم مسار التنمية المستدامة منخفضة الكربون في تونس.
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