مستقبل المرسى يتعاقد مع اللاعب هارون العياري

أعلنت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع اللاعب هارون العياري، البالغ من العمر 26 سنة، قادما من الاتحاد الرياضي بتطاوين.ويشغل هارون العياري خطة متوسط ميدان هجومي وقد تألق بشكل لافت في بطولة الرابطة المحترفة الثانية حيث أنهى المنافسات في المركز الثاني ضمن ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا.ويأتي هذا الانتداب الجديد بعد تعاقد فريق الصفصاف مع حارس المرمى محمد أمين بن بريك (23 عاما) لمدة موسمين قادما من فريق جندوبة الرياضية وتجديد عقد اللاعب خالد الهمامي الى غاية 30 جوان 2026.يذكر أنّ المستقبل الرياضي بالمرسى كان قد أعلن تعاقده مع المدرب عماد بن يونس للاشراف على حظوظ الفريق في الموسم القادم.