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وزير التربية يتابع سير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بأريانة

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 20:27 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعا وزير التربية، نور الدين النوري، اليوم الثلاثاء خلال زيارة أدّاها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانة، الاطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكّدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني.

وأكّد، حسب ماجاء في بلاغ صادر عشية اليوم، عن وزارة التربية، أن ما يضطلع به المربون من مهام هذه الأيام، في حقيقته أمانة وطنية، تمسّ مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية، والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة، على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين.


واستمع النوري، في إطار سلسلة متابعته لظروف سير عمليات إصلاح البكالوريا، إلى ملاحظات ومشاغل إطار التدريس المكلف بإصلاح الامتحانات، كما عاين عملَ لجنة التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك، مشيداً بما تبذله أسرة المركز من جهود مضاعفة ومثابرة.


واطلع في جولة تفقدية للمطعم المدرسي عن كثب على ظروف الإعاشة التي تُوفَّر لأسرة مركز إصلاح امتحان البكالوريا طيلة فترة العمل المكثّف، مُعرباً عن تقديره العميق لكل من أسهم في تهيئة هذا الفضاء وضمان سير الخدمات اليومية بانتظام واحترافية.

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