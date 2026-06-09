منوبة: حجز أكثر من 4.5 أطنان من الفارينة بمخبزة مصنّفة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم

حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة، اليوم الثلاثاء، 4.55 طنّا (91 كيسا فئة 50 كلغ) بمخبزة مصنفة بمعتمدية منوبة، وذلك من أجل الاخلال بتراتيب الدعم باستعمال مادة مدعّمة في غير الأغراض المخصّصة لها، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة صحفية "وات".وأوضح المصدر ذاته أنّه تمّ التفطّن للمخالفة أثناء عملية تفقد للمخبزة المذكورة أين تمت معاينة صاحبها بصدد استعمال الفرينة المدعمة المخصّصة حصريا لصنع الخبز المدعم "باقات"، في صنع أنواع مختلفة من الخبز الرفيع عوضا عن الفرينة الرفيعة، ماترتّب عنه حجز مخزون الفارينة المدعمة المتوفر ساعة المعاينة.وتولّت المصالح المعنية في مرحلة أولى إعادة بيع المحجوز وضخه بالمسالك القانونية، وتضمين محصوله المالي بالخزينة العامة للبلاد التونسية، بينما تولّت في مرحلة لاحقة استكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة وتسليط العقوبات الإدارية المستوجبة في الغرض، وفق نفس المصدر.