المهدية: تحسّن مختلف المؤشرات السياحية منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية 31 ماي المنقضي
أظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تحسّنا شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالمهديّة خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى 31 ماي 2026.
وكشفت الإحصائيات أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65 ألفا و288 وافدا، أي بزيادة قاربت 36.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي، كما ارتفع، بالتوازي، عدد الليالي المقضاة إلى 279 ألفا و953 ليلة، وهو ما يعادل تطورا بحوالي 24.5 بالمائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.
وتشير المعطيات ذاتها، في المقابل، إلى تسجيل تراجع طفيف في مدة الإقامة التي قدرت خلال هذه الفترة بـ4.3 ليال مقابل 4.7 ليال خلال نفس الفترة من الموسم السابق.
وحازت السوق الأنقليزية على 22 بالمائة من الليالي المقضاة، تلتها السوق الألمانية بـ15 بالمائة، ثم السوق التركية بـ14 بالمائة، فـالسوق الفرنسية بـ13 بالمائة، بينما بلغ نصيب السوق التونسية 14 بالمائة، والسوق البولونية 6 بالمائة، وعادت 4 بالمائة من الليالي المقضاة لـالسوق التشيكية، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسواق مختلفة من أوروبا والعالم.
وسجّلت السوق السياحية بالمهدية خلال الموسم الحالي دخول العلامة الإسبانية "ميليا هوتالز أنترناشيونال"، وهي إحدى كبرى شركات الضيافة الفاخرة، والتي انطلقت من خلال أحد نزل المهدية بهدف إعادة هيكلة المؤسسات السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق برنامج استثماري.
وكشفت الإحصائيات أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65 ألفا و288 وافدا، أي بزيادة قاربت 36.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي، كما ارتفع، بالتوازي، عدد الليالي المقضاة إلى 279 ألفا و953 ليلة، وهو ما يعادل تطورا بحوالي 24.5 بالمائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.
وتشير المعطيات ذاتها، في المقابل، إلى تسجيل تراجع طفيف في مدة الإقامة التي قدرت خلال هذه الفترة بـ4.3 ليال مقابل 4.7 ليال خلال نفس الفترة من الموسم السابق.
وحازت السوق الأنقليزية على 22 بالمائة من الليالي المقضاة، تلتها السوق الألمانية بـ15 بالمائة، ثم السوق التركية بـ14 بالمائة، فـالسوق الفرنسية بـ13 بالمائة، بينما بلغ نصيب السوق التونسية 14 بالمائة، والسوق البولونية 6 بالمائة، وعادت 4 بالمائة من الليالي المقضاة لـالسوق التشيكية، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسواق مختلفة من أوروبا والعالم.
وسجّلت السوق السياحية بالمهدية خلال الموسم الحالي دخول العلامة الإسبانية "ميليا هوتالز أنترناشيونال"، وهي إحدى كبرى شركات الضيافة الفاخرة، والتي انطلقت من خلال أحد نزل المهدية بهدف إعادة هيكلة المؤسسات السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق برنامج استثماري.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330807