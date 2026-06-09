المهدية: تحسّن مختلف المؤشرات السياحية منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية 31 ماي المنقضي

أظهرتتحسّنا شمل مختلفبالمهديّة خلال الفترة الممتدة منوكشفت الإحصائيات أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت، أي بزيادة قاربتمقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي، كما ارتفع، بالتوازي،إلى، وهو ما يعادل تطورا بحواليمقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنةوتشير المعطيات ذاتها، في المقابل، إلى تسجيلالتي قدرت خلال هذه الفترة بـمقابلخلال نفس الفترة من الموسم السابق.وحازتعلىمن الليالي المقضاة، تلتهابـ، ثمبـ، فـبـ، بينما بلغ نصيب، و، وعادتمن الليالي المقضاة لـ، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسواق مختلفة منوالعالم.وسجّلتخلال الموسم الحالي دخول العلامة الإسبانية، وهي إحدى كبرى، والتي انطلقت من خلال أحد نزل المهدية بهدفوتحسينوفق