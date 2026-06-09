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رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة لـ "وات": تونس ستحضن منافسات النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر من 27 الى 30 أوت القادم

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 19:48 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أكد سفيان الجريبي رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة أنّ تونس ستحتضن منافسات النافذة الرابعة والحاسمة للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2027 وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 الى 30 أوت القادم.
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المنتخب التونسي سيجري، استعدادا للنافاذة الثالثة المقررة في أنغولا بداية شهر أوت المقبل مقابلتين وديتين بدعوة من المنتخب القطري وذلك يومي 23 و25 جوان الجاري.
 وكان المنتخب التونسي دخل يوم 2 جوان في تربص تحضيري بمدينة الحمامات يستمر الى غاية 10 جوان استعدادا للنافذة الثانية بمشاركة 18 لاعبا هم: عمر عبادة-اشرف القنوني-اسامة المرناوي-جوهرالجوادي-زياد الشنوفي-هيثم سعادة (النادي الافريقي)/يوسف الضيف-محمد منفذ-بلحسن الشيحي-امان الله الحامي (شبيبة القيروان)/بلال الجزيري-احمد الدامي-فراس اللحياني-واصف المثناني-البشير بن يحى-مختار غيازة (الاتحاد المنستيري)/ياسين التومي (اتحاد الانصار)/محمد عزيز المغيربي (الملعب النابلي).

 
تجدر الاشارة الى أنّ المنتخب التونسي لكرة السلة كان قد أنهى النافذة الأولى، التي جرت منافساتها بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس، خلال شهر نوفمبر المنقضي في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط خلف المنتخب الغيني بـ 6 نقاط، فيما احتل منتخبا نيجيريا (4 نقاط) ورواندا (3 نقاط) المركزين الثالث والرابع في ختام تلك النافذة.
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