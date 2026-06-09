وزير التجارة يفتتح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا بمشاركة أكثر من 30 دولة

افتتح وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، اليوم الثلاثاء بقصر المعارض بالكرم، الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا (IFSA Africa)، الذي يتواصل إلى يوم 11 جوان الجاري بمشاركة فاعلين ومهنيين من قطاع الصناعات الغذائية من 30 بلدا.وزار الوزير مختلف أجنحة المعرض، حيث اطّلع خلالها على أحدث الابتكارات والتجهيزات والحلول التكنولوجية المعروضة في مجالات الصناعات الغذائية وتحويل الأغذية والتعبئة والتغليف. كما تحادث مع العارضين وممثلي المؤسسات المشاركة حول أبرز التحديات والفرص المتاحة لتطوير القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.ويعتبر معرض "IFSA Africa" إحدى أبرز التظاهرات المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية بالقارة الإفريقية، حيث يجمع المصنعين والموردين والموزعين والمستثمرين والخبراء في فضاء مهني يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات التجارية وتبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار وتطوير المبادلات التجارية بين مختلف البلدان المشاركة.وتشمل فعاليات المعرض عدة مجالات متخصصة، من بينها الصناعات الغذائية والمشروبات وتقنيات تصنيع وتحويل الأغذية والتعبئة والتغليف، إلى جانب قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي. كما يحتضن المعرض عددا من التظاهرات المهنية والمسابقات الدولية الموازية التي تجمع المختصين والحرفيين والخبراء، من بينها مسابقات في فنون الطبخ وصناعة البيتزا وتصميم الحلويات وتقييم زيت الزيتون والخبز التقليدي.وتسجل هذه الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا مشاركة أكثر من 30 دولة، من بينها الجزائر والمملكة العربية السعودية وفلسطين وجنوب إفريقيا والسنغال، إلى جانب عدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية. ويهدف المعرض إلى دعم انفتاح المؤسسات على الأسواق الخارجية وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في منظومة الصناعات الغذائية، فضلا عن المساهمة في إرساء شراكات استراتيجية قادرة على فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي على المستويين الإفريقي والدولي.لمح