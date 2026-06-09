وزير التجارة يبحث مع وفد اقتصادي مصري تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين

تباحث وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية.جاء ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة وعدد من إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب ممثل عن السفارة المصرية بتونس.وأكد سمير عبيد خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، مشددا على أهمية استثمار هذه المناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع نسق التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الانفتاح على الأسواق الإفريقية، وفق ما جاء في بلاغ أصدرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات.وأوضح أن الاجتماع يمثل خطوة تمهيدية في مسار عمل مشترك يهدف إلى تطوير المبادلات التجارية والعلاقات الاستثمارية، وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات والمعارف، بما يساهم في تحقيق نتائج عملية وتعزيز فرص الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، منوها بالدور المحوري للقطاع الخاص في هذا المجال.من جانبهم، أكد أعضاء الوفد المصري أن توجه بلادهم يقوم على تعزيز الانفتاح على القارة الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف، مشيدين بالموقع الاستراتيجي لتونس باعتبارها بوابة نحو إفريقيا. كما أبرزوا أهمية الاستفادة من عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) لتوسيع المبادلات التجارية والنفاذ إلى أسواق جديدة خاصة في غرب إفريقيا.بدوره، دعا الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة إلى تكثيف اللقاءات التي تجمع بين الإدارات العمومية والقطاع الخاص لمعالجة الإشكاليات التي تعيق التجارة البينية الإفريقية، مبرزا أهمية دعم مشاركة الشباب والمرأة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز تبادل الزيارات والخبرات بين مختلف الأطراف.