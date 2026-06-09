هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية- تونس

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قائمة أماكن التعليق (صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية)، الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، المقرر تنظيمها يوم 28 جوان الجاري.وتضمنت القائمة، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن هيئة الانتخابات، 24 مكانا أغلبها مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية مركزة بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس.وكانت هيئة الانتخابات نشرت أمس الإثنين، قائمة المترشحين الخمسة المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية - تونس مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح وهم محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي الطرابلسي وريم بنت عمر البرهومي.وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 جوان القادم في 17 مركز اقتراع ، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات يوم 1 أفريل الماضي، وذلك بعد إعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد، إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركي.