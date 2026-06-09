حققت اللاعبة البريطانية ‌إيما ‌رادوكانو فوزها الأول منذ ‌شهر مارس بعدما تغلبت دون عناء على الروسية ⁠آنا بلينكوفا 6-صفر و6-3 اليوم الثلاثاء في الدور ​الأول من بطولة كوينز، إحدى بطولات اتحاد ⁠لاعبات التنس المحترفات.وعاشت المصنفة الأولى في بريطانيا ⁠عاما صعبا بسبب الإصابة ووعكة صحية، إذ قلص ذلك من مشاركاتها، كما خرجت من الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة.وقدمت اللاعبة الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة 2021، والتي عادت ‌مؤخرا للعمل مع مدربها السابق أندرو ريتشاردسون، أداء يتسم ⁠بالثقة أمام لاعبة متأهلة ‌من التصفيات، وذلك في بداية استعداداتها لبطولة ويمبلدون. وقالت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما إنها استمتعت بالطريقة التي كانت تؤدي بها على ‌الملعب بشكل عام، ⁠مضيفة "لقد استمتعت بذلك حقا وأعتقد أن هذا شيء أريد أن ‌أطبقه في جميع مبارياتي وأن أستمتع حقا بموسم الملاعب العشبية".وتخوض رادوكانو ‌المباراة ⁠التالية أمام الرومانية سورانا كريستيا المصنفة السابعة.