بنزرت: افتتاح موسم حصاد وتجميع الحبوب وسط تقديرات بصابة تناهز 2.1 مليون قنطار

أعطيت، اليوم الثلاثاء، من إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة سيدي عثمان من معتمدية أوتيك، إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية بنزرت، وسط توقّعات بإنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار، حسب المندوب الجهوي للتنمية الفلاحيّة ببنزرت فريد الدلاعي.ووفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي، أشار المندوب إلى أنّه في إطار الإستراتيجية الرامية إلى التكثيف من إستعمال البذور الممتازة، تم تمكين الفلاحين من 76 قنطارا من البذور الممتازة، مع العمل على مزيد تدعيمها، بما من شأنه مزيد تجويد الموسم والرفع من مردوديته.وأكّد أنّه تم تخصيص 30 مركز تجميع، و331 آلة حاصدة، ومستودع محوري بمنطقة حافر مهر ببنزرت الجنوبية بطاقة خزن تعادل 500 الف قنطار ، فضلا عن استكمال تنفيذ عديد البرامج التوعوية والتحسيسية والارشادية وايضا الفنية لفائدة الاطراف المعنية بالمجال للتوعية بضرورة تحسين ظروف التجميع والخزن، وصيانة آلات الحصاد والوقاية من الحرائق، الى جانب الانطلاق في مسح جوانب الطرقات والمسالك الفلاحية التي بلغت حتى اليوم أكثر من 1000 كم.من جانبه، ذكر رئيس المجلس الجهوي للفلاحة والي بنزرت سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على افتتاح الموسم بحضور معتمد أوتيك رامي معمري، وكافة الاطارات الجهوية والمحلية وممثلي المجالس المنتخبة، أنّه تم إنجاز جميع الاجراءات الخاصة بتأمين الصابة بتضافر جهود مختلف الهياكل كل في مجاله.يذكر أنه تم بذر 176 ألف هكتار من الزراعات الكبرى بولاية بنزرت، منها 100 ألف هكتار حبوب، و58 ألف هكتار أعلاف، و 14800 هكتار بقول جافة، و2700 هكتار سلجم زيتي.