إعادة منسوب الثقة للاعبي المنتخب التونسي والاختيار الأمثل للتشكيلة الأساسية أهم مفاتيح النجاح في مباراة السويد (آراء فنية)

سيكونلدى لاعبيوترميم المعنويات بعدأولويةبقيادةوأهم مفاتيح النجاح بمناسبة المباراة الافتتاحية لمنتخبفيالتي ستجمعه فجر الاثنين القادم () بمنتخب، وفق ما أكده كل من اللاعب الدولي السابق والمدربوالإعلامياليوم الثلاثاء في اللقاء الحواري الذي احتضنه الاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.أوضحأنأراد من خلال مباراتيالوديتين اختبار عدد من الأفكار والحلول قبل موعد، معتبرا أن ذلك أمر طبيعي بالنظر إلى أهمية اعتماد عديد السيناريوهات تحضيرا للمباريات المرتقبة.وبيّن أن مباراةالتي انهزم فيها المنتخب بهدف دون رد أفرزت عديد النقاط الإيجابية، إلا أن الإشكال تمثل فيالمعتمدة ضد، حيث أضاع اللموشي ثوابت المنتخب وأسـاء تقدير نقاط قوة المنافس، فضلا عن تغيير مراكز اللاعبين، وهو ما ساهم فيلا يمكن تحميل مسؤوليتها لحارس المنتخببمفرده.وأضاف الطرابلسي أنمطالب بتكييف طريقة لعب المنتخب خلالوفق خصائص كل منافس، مبرزا أن مواجهةتتطلب حذرا دفاعيا كبيرا بالنظر إلى قوة خط هجومها بقيادةوأعرب عن اعتقاده بأن الخطة المناسبة تتمثل في اعتمادمع استعادة الثوابت على مستوى مراكز اللاعبين حتى تكون هزيمةدرسا إيجابيا ودافعا لتحقيق انطلاقة موفقة فيوأكد أن أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تفرض على المدرب، مشيرا إلى أن الخطأ ممنوع في تحديد تركيبة المنتخب أمامورأى أن الخط الخلفي يجب أن يتكون من، مع التعويل علىفي الارتكاز، وإكمال خط الوسط بكل من، على أن يقودأوالخط الأمامي.وشدد على أنتحتل أهمية استثنائية، من خلال معرفة خصائص منتخباتلاختيار التشكيلة المناسبة، معتبرا أن التعامل مع مباراتيلم يكن موفقا، ما ساهم في تسرب الشك إلى صفوف اللاعبين والجهاز الفني.وأكد أنيستمد قوته أساسا منأكثر من اعتماده على نجوم قادرين على صنع الفارق، مشددا على أن كرة القدم تبقى لعبة معنويات، وأن تحقيق نتيجة إيجابية ضديمثل شرطا أساسيا لبلوغ مشوار ناجح فيمن جهته، أكد الإعلاميأن الهزيمة الثقيلة أمامأثرت سلبا علىفي إمكانياتهم وأعادت الجميع إلى نقطة الصفر بعد النتائج الإيجابية المحققة في وديات، مشددا على أن الأولوية المطلقة حاليا هيوأضاف أن جميع مكونات المنتخب مطالبة باستثمار الرسالة التي وجههاللاعبين قبل مغادرتهم أرض الوطن، من خلال نسيان هزيمةوالتركيز على المباريات القادمة وتحويل تلك الخسارة إلى دافع معنوي للتألق فيواعتبر خيرات أن التغييرات التي أجراهاأماملم تكن صائبة، وأن الاختيارات التكتيكية كانت فاشلة، موضحا أن الفترة الزمنية المتبقية قبل انطلاقلا تسمح بمزيد من التجارب.وشدد على أنتمثل عنصرا حاسما في مباريات، خاصة في ظل المجموعة الصعبة التي يوجد فيها المنتخب التونسي، وهو ما يتطلب اعتماد طريقة لعب متوازنة يشارك فيها جميع اللاعبين في افتكاك الكرة.كما دعا إلى عدم تحميل الحارسمسؤولية الأهداف التي قبلها المنتخب أمام، معربا عن أمله في ألا يتأثر بحملة التنمر التي تعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي ما يتعلق بمواجهة، أشار خيرات إلى أن هذا المنتخب، رغم الانتقادات التي طالته بعد بعض نتائجه الودية، يظل منافسا قويا يضم لاعبين بارزين على غراروأضاف أن تخوفه الأساسي يتعلق بـواختياراته للتشكيلة الأساسية وقراءته لمجريات المباريات، مشددا على ضرورة الحفاظ علىوخاصة تركيبة الخط الخلفي المكونة من، مع التعويل على ثنائي الارتكازإلى جانبفي وسط الميدان.وأكد خيرات أنتكتسي أهمية كبرى، مذكرا بأنلم يحقق سوى فوز واحد في مباراة افتتاحية بالمونديال وكان ذلك أمامفيواعتبر أن الانتصار علىسيفتح باب التأهل إلىعلى مصراعيه، خاصة أن المنتخب التونسي ليس من بين المرشحين، ما يجعله مطالبا باستغلالوالتعامل الذكي مع خصوصيات كل منافس، سواءبقوتها البدنية أوبسرعتها أوبأسلوبها القائم علىوختم بالتأكيد على أن مبارياتتحسمهاونجاعةأثناء اللقاء، معتبرا أنسيتحمل المسؤولية كاملة عن مشاركةفيبعد توفير كل ظروف النجاح والتحضير تنظيميا ولوجستيا.