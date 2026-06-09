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شمس الدين عدواني: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث والسرعة المتسبب الرئيسي

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 14:30 قراءة: 2 د, 23 ث
      
أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد شمس الدين عدواني، بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موفى شهر ماي 2026، رغم تقلص عدد الحوادث، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة، إذ أصبحت السرعة السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبة 100 فاصل 24 بالمائة.

وأضاف عدواني، اليوم الثلاثاء، في تصريح إعلامي على هامش انطلاق ورشة عمل حول آليات تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية (2034/2025)، أنه تم ضبط خطط اتصالية شهرية للتحسيس بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب إعداد برنامج خصوصي للفروع الإقليمية وبرامج للتدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات.


وأوضح أن المرصد الوطني لسلامة المرور يعمل، على المدى القصير، على تنقيح عدد من القوانين والأوامر الترتيبية، وإعداد كراس شروط خاص بالدراجات النارية، واعتماد كاميرات المراقبة كوسيلة إثبات لجرائم الجولان، فضلا عن تهيئة فضاءات الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة بما يضمن عدم التأثير في حركة المرور.


وفي ما يتعلق بخطورة الدراجات النارية، بين عدواني أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من مخاطرها، من خلال إعداد كراس شروط يضبط عمليات التوزيع والتصنيع والتركيب والتوريد والمعايير الفنية المعتمدة، إلى جانب تعزيز المراقبة اللاحقة بالأسواق.

وأضاف أنه تم كذلك ضبط التراتيب الفنية الخاصة بالخوذة الواقية المعدة لحماية السائقين، فضلا عن تطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2018 المتعلق برخص السياقة، والذي يحدد السن الدنيا لسياقة بعض أصناف الدراجات النارية بـ 16 سنة، مع إلزامية ارتداء الخوذة.

وذكر أن عقوبة سياقة دراجة نارية دون رخصة تتمثل في خطية مالية قدرها 500 دينار والسجن لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أن المرصد يركز جزءا مهما من نشاطه على الجانب التوعوي، من خلال نوادي السلامة المرورية بالمؤسسات التربوية والحملات التحسيسية بالطرقات.

وأكد، في السياق ذاته، أن ما يعرف بـ "التاكسي موتور" يعد نشاطا غير قانوني وغير منصوص عليه ضمن التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل، موضحا أن المخالفين يخضعون للإجراءات القانونية المتعلقة بـ نقل الأشخاص على متن وسيلة غير مؤمنة ودون ترخيص.

وأشار عدواني، من جهة أخرى، إلى إعداد برنامج خصوصي بمناسبة انطلاق العطلة الصيفية في إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجي "طرقات مؤمنة على مدار السنة".

وأضاف أن المرصد شرع في تنفيذ حملات توعوية أسبوعية بمختلف الفضاءات العمومية، على غرار الشواطئ والمهرجانات والأسواق، استهدفت مختلف الفئات العمرية بداية من سن ثلاث سنوات، لافتا إلى العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية، على إعداد دليل للسلامة المرورية موجه للأطفال.

وللإشارة فإن هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين ستتناول بالدرس، في إطار ورشات، جملة من المواضيع على غرار البنية التحتية والسرعة الآمنة وسلامة مستعملي الطريق بالمنصة الرقمية وتقييم تقدم الإنجاز باعتماد المؤشرات والتدخل بعد الحادث وحوكمة العمل الجهوي وتعزيز دور المنسقين الجهويين للسلامة المرورية في تنفيذ أنشطة الاستراتيجية جهويا.

وللتذكير فإن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية (2034/2025) تهدف إلى التقليص في نسبة حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة.

وهي تتضمن 5 محاور و168 نشاطا مترابطا ينفذها أكثر من 15 هيكلا عموميا عبر تطوير القوانين والتشريعات واستغلال التكنولوجيا في تطبيق القوانين، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وغيرها.
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