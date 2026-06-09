شمس الدين عدواني: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات رغم تراجع عدد الحوادث والسرعة المتسبب الرئيسي

أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، العميد، بأنسجل ارتفاعا منذ بداية السنة إلى موفى شهر، رغم تقلص، مرجعا ذلك إلى ارتفاع، إذ أصبحتالسبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبةوأضاف عدواني، اليوم الثلاثاء، في تصريح إعلامي على هامش انطلاقحول آليات تقييم ودعم أنشطة، أنه تم ضبطللتحسيس بأهمية احترام، إلى جانب إعدادوبرامج للتدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات.وأوضح أنيعمل، على المدى القصير، على، وإعداد، واعتمادكوسيلة إثبات لجرائم الجولان، فضلا عن تهيئةللحصول علىبما يضمن عدم التأثير في حركة المرور.وفي ما يتعلق بخطورة، بين عدواني أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من مخاطرها، من خلال إعداديضبط عملياتوالمعايير الفنية المعتمدة، إلى جانب تعزيزوأضاف أنه تم كذلك ضبطالمعدة لحماية السائقين، فضلا عن تطبيق مقتضياتالمتعلق برخص السياقة، والذي يحددلسياقة بعض أصناف الدراجات النارية بـ، معوذكر أنتتمثل في، مشيرا إلى أن المرصد يركز جزءا مهما من نشاطه على، من خلالبالمؤسسات التربوية والحملات التحسيسية بالطرقات.وأكد، في السياق ذاته، أن ما يعرف بـيعدوغير منصوص عليه ضمن التشريعات والتراتيب الجاري بها العمل، موضحا أن المخالفين يخضعون للإجراءات القانونية المتعلقة بـوأشار عدواني، من جهة أخرى، إلى إعدادفي إطار تنفيذ التوجه الاستراتيجيوأضاف أن المرصد شرع في تنفيذبمختلف الفضاءات العمومية، على غرار، استهدفت مختلف الفئات العمرية بداية من سن، لافتا إلى العمل، بالتنسيق مع، على إعدادوللإشارة فإن هذهالتي تتواصل على مدىستتناول بالدرس، في إطار ورشات، جملة من المواضيع على غراربالمنصة الرقمية ووتعزيز دورفي تنفيذ أنشطة الاستراتيجية جهويا.وللتذكير فإنتهدف إلىوهي تتضمنينفذها أكثر منعبر تطويرواستغلالفي تطبيق القوانين، إضافة إلى تطويروغيرها.