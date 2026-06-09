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تسجيل 03 حالات غش جديدة باستعمال السماعات الذكية بمركزي امتحان بمنوبة

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 14:03 قراءة: 0 د, 30 ث
      
سجل مركز الامتحان بإعدادية أبو الطيب المتنبي بمنوبة، ومركز الامتحان بالمعهد الثانوي ابن ابي الضياف، أمس الاثنين، 03 حالات غش باستعمال السماعات الذكية "الكيت"، وفق ما افاد به مصدر أمنى صحفية "وات".

وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث في الموضوع، وتمت احالة التلاميذ وهم تلميذ وتلميذة اختصاص تقنية وتلميذ اختصاص علوم تجريبية ، مساء أمس على المحكمة الابتدائية بمنوبة التي ابقتهم في حالة سراح.


ويرتفع بذلك عدد حالات الغش المتعهد بها قضائيا، الى 07 حالات منها ثلاث حالات مع عون اداري بمعهد حمودة باشا، وحالة بمعهد المرناقية، سيحالون اليوم على انظار المحكمة في انتظار قرارها بحقهم وفق ذات المصدر.
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