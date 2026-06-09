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الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعو إلى الحذر بعد سرقة تجهيزات وحواجز بمعابر في بن عروس

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 13:58 قراءة: 0 د, 37 ث
      
دعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اليوم الثلاثاء، كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة عند المرور بعدد من التقاطعات بمعتمدية بئر القصعة من ولاية بن عروس، وذلك في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة التي استهدفت التجهيزات والحواجز الخاصة بالسلامة.

وأوضحت الشركة أن الأمر يتعلق بتقاطع جامع الشفاء، إضافة إلى تقاطعي ديوان الحبوب وسوق الجملة ببئر القصعة، مؤكدة ضرورة احترام إشارات السلامة وقواعد الجولان المعمول بها عند عبور السكة الحديدية.


كما ناشدت مستعملي الطريق التثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور، حفاظا على سلامتهم وسلامة مستعملي هذا المرفق الحيوي.


وأكدت الشركة أن مصالحها الفنية تواصل العمل لاستكمال الإصلاحات الضرورية وإعادة التجهيزات المتضررة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال، بما يضمن عودة السير العادي وظروف العبور الآمنة بهذه التقاطعات.
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