انطلاق موسم حصاد الحبوب وسط توقعات بصابة قد تتجاوز 22 مليون قنطار

توفير مستلزمات الربط وتعزيز الوقاية من الحرائق



تعديل أكثر من 1300 آلة حصاد



طاقة تجميع بنحو 8 ملايين قنطار



برنامج نقل يعتمد السكك الحديدية والنقل البري



نحو مليون هكتار من الحبوب



استهلاك سنوي يناهز 30 مليون قنطار



انطلق موسم حصاد الحبوب في عدد من ولايات الجمهورية، لاسيما القمح الصلب واللين، على أن يتواصل تباعا في بقية الجهات خلال الأسابيع المقبلة، وسط مؤشرات إيجابية توحي بتحقيق صابة محترمة قد تتجاوز، مقابل نحوتم تسجيلها خلال الموسم الفارط.وأتمّت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح الموسم، من خلال تأمين عمليات الحصاد والنقل والتجميع والتخزين، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المحاصيل والحد من الخسائر.حددت الوزارة الحاجيات الوطنية من "تل الرباط" في حدود، منهامخصصة لربط "القرط" ولربط "التبن".كما وضعت برنامجا خاصا للتوقي من الحرائق يشمل مسح وتهيئة الطرقات والمسالك المحاذية لمزارع الحبوب والمنشآت الفلاحية، خاصة داخل المناطق السقوية، بهدف حماية الصابة وضمان سلامة عمليات الحصاد.وفي إطار الحد من نسب الضياع، انطلقت منذ شهر ماي 2026 حملة تعديل آلات الحصاد، حيث يبلغ عدد الآلات المتدخلة خلال الموسم حوالي، وتستهدف الحملة تعديل أكثر منصادقت الوزارة على قائمة مراكز التجميع المعتمدة للموسم الحالي، والتي تبلغ طاقتها الجملية حواليموزعة على قرابةبمختلف الجهات.ولتأمين إجلاء المحصول من مراكز التجميع نحو المطاحن والخزانات المحورية، تم إعداد برنامج نقل يعتمد أساسا على السكك الحديدية، عبر تخصيصعلى السكة العريضة وعلى السكة المترية لنقل الحبوب من ولايات، إلى جانب المساهمة في تفريغ بواخر القمح اللين بمينائي ميناء صفاقس وميناء رادس.كما تم تخصيصفي إطار اتفاقية تعاقدية مع ديوان الحبوب، فضلا عنتابعة للديوان لتأمين عمليات الإجلاء على المسافات القصيرة انطلاقا من مراكز تونس الكبرى.بلغت المساحة النهائية المبذورة حبوبا حواليمن أصل برنامج يناهز، أي بنسبة إنجاز بلغتوتوزعت هذه المساحات بين حواليبولايات الشمال وبولايات الوسط والجنوب، مع مواصلة الدعوة إلى التسميد الأزوتي ومكافحة الأمراض الفطرية.كما توزعت الزراعات الحقلية على:من القمح الصلب.من القمح اللين.من الشعير.من التريتيكال.يبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب نحو، فيما يتم توريد جزء هام من القمح اللين لتوفير الدقيق الموجه أساسا لصناعة الخبز وتغطية حاجيات السوق المحلية.