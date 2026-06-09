انطلاق موسم حصاد الحبوب وسط توقعات بصابة قد تتجاوز 22 مليون قنطار
انطلق موسم حصاد الحبوب في عدد من ولايات الجمهورية، لاسيما القمح الصلب واللين، على أن يتواصل تباعا في بقية الجهات خلال الأسابيع المقبلة، وسط مؤشرات إيجابية توحي بتحقيق صابة محترمة قد تتجاوز 22 مليون قنطار، مقابل نحو 20 مليون قنطار تم تسجيلها خلال الموسم الفارط.
وأتمّت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح الموسم، من خلال تأمين عمليات الحصاد والنقل والتجميع والتخزين، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المحاصيل والحد من الخسائر.
توفير مستلزمات الربط وتعزيز الوقاية من الحرائقحددت الوزارة الحاجيات الوطنية من "تل الرباط" في حدود 15 ألف طن، منها 4500 طن مخصصة لربط "القرط" و10500 طن لربط "التبن".
كما وضعت برنامجا خاصا للتوقي من الحرائق يشمل مسح وتهيئة الطرقات والمسالك المحاذية لمزارع الحبوب والمنشآت الفلاحية، خاصة داخل المناطق السقوية، بهدف حماية الصابة وضمان سلامة عمليات الحصاد.
تعديل أكثر من 1300 آلة حصادوفي إطار الحد من نسب الضياع، انطلقت منذ شهر ماي 2026 حملة تعديل آلات الحصاد، حيث يبلغ عدد الآلات المتدخلة خلال الموسم حوالي 2750 آلة، وتستهدف الحملة تعديل أكثر من 1300 حاصدة.
طاقة تجميع بنحو 8 ملايين قنطارصادقت الوزارة على قائمة مراكز التجميع المعتمدة للموسم الحالي، والتي تبلغ طاقتها الجملية حوالي 8 ملايين قنطار موزعة على قرابة 200 مركز تجميع بمختلف الجهات.
برنامج نقل يعتمد السكك الحديدية والنقل البريولتأمين إجلاء المحصول من مراكز التجميع نحو المطاحن والخزانات المحورية، تم إعداد برنامج نقل يعتمد أساسا على السكك الحديدية، عبر تخصيص 60 عربة على السكة العريضة و38 عربة على السكة المترية لنقل الحبوب من ولايات باجة وجندوبة وبنزرت، إلى جانب المساهمة في تفريغ بواخر القمح اللين بمينائي ميناء صفاقس وميناء رادس.
كما تم تخصيص 400 ناقلة في إطار اتفاقية تعاقدية مع ديوان الحبوب، فضلا عن 9 شاحنات تابعة للديوان لتأمين عمليات الإجلاء على المسافات القصيرة انطلاقا من مراكز تونس الكبرى.
نحو مليون هكتار من الحبوببلغت المساحة النهائية المبذورة حبوبا حوالي 991 ألف هكتار من أصل برنامج يناهز 1.145 مليون هكتار، أي بنسبة إنجاز بلغت 87 بالمائة.
وتوزعت هذه المساحات بين حوالي 834 ألف هكتار بولايات الشمال و157 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب، مع مواصلة الدعوة إلى التسميد الأزوتي ومكافحة الأمراض الفطرية.
كما توزعت الزراعات الحقلية على:
* 533 ألف هكتار من القمح الصلب.
* 49 ألف هكتار من القمح اللين.
* 400 ألف هكتار من الشعير.
* 9 آلاف هكتار من التريتيكال.
استهلاك سنوي يناهز 30 مليون قنطاريبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب نحو 30 مليون قنطار سنويا، فيما يتم توريد جزء هام من القمح اللين لتوفير الدقيق الموجه أساسا لصناعة الخبز وتغطية حاجيات السوق المحلية.
وأتمّت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لإنجاح الموسم، من خلال تأمين عمليات الحصاد والنقل والتجميع والتخزين، إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المحاصيل والحد من الخسائر.
توفير مستلزمات الربط وتعزيز الوقاية من الحرائقحددت الوزارة الحاجيات الوطنية من "تل الرباط" في حدود 15 ألف طن، منها 4500 طن مخصصة لربط "القرط" و10500 طن لربط "التبن".
كما وضعت برنامجا خاصا للتوقي من الحرائق يشمل مسح وتهيئة الطرقات والمسالك المحاذية لمزارع الحبوب والمنشآت الفلاحية، خاصة داخل المناطق السقوية، بهدف حماية الصابة وضمان سلامة عمليات الحصاد.
تعديل أكثر من 1300 آلة حصادوفي إطار الحد من نسب الضياع، انطلقت منذ شهر ماي 2026 حملة تعديل آلات الحصاد، حيث يبلغ عدد الآلات المتدخلة خلال الموسم حوالي 2750 آلة، وتستهدف الحملة تعديل أكثر من 1300 حاصدة.
طاقة تجميع بنحو 8 ملايين قنطارصادقت الوزارة على قائمة مراكز التجميع المعتمدة للموسم الحالي، والتي تبلغ طاقتها الجملية حوالي 8 ملايين قنطار موزعة على قرابة 200 مركز تجميع بمختلف الجهات.
برنامج نقل يعتمد السكك الحديدية والنقل البريولتأمين إجلاء المحصول من مراكز التجميع نحو المطاحن والخزانات المحورية، تم إعداد برنامج نقل يعتمد أساسا على السكك الحديدية، عبر تخصيص 60 عربة على السكة العريضة و38 عربة على السكة المترية لنقل الحبوب من ولايات باجة وجندوبة وبنزرت، إلى جانب المساهمة في تفريغ بواخر القمح اللين بمينائي ميناء صفاقس وميناء رادس.
كما تم تخصيص 400 ناقلة في إطار اتفاقية تعاقدية مع ديوان الحبوب، فضلا عن 9 شاحنات تابعة للديوان لتأمين عمليات الإجلاء على المسافات القصيرة انطلاقا من مراكز تونس الكبرى.
نحو مليون هكتار من الحبوببلغت المساحة النهائية المبذورة حبوبا حوالي 991 ألف هكتار من أصل برنامج يناهز 1.145 مليون هكتار، أي بنسبة إنجاز بلغت 87 بالمائة.
وتوزعت هذه المساحات بين حوالي 834 ألف هكتار بولايات الشمال و157 ألف هكتار بولايات الوسط والجنوب، مع مواصلة الدعوة إلى التسميد الأزوتي ومكافحة الأمراض الفطرية.
كما توزعت الزراعات الحقلية على:
* 533 ألف هكتار من القمح الصلب.
* 49 ألف هكتار من القمح اللين.
* 400 ألف هكتار من الشعير.
* 9 آلاف هكتار من التريتيكال.
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