سمير ماجول يدعو إلى تعزيز الشراكة العربية–السويسرية في مجالات الإبتكار والإقتصاد الأخضر

أكد رئيس إتحاد الغرف العربية ورئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن سويسرا تمثل شريكا موثوقا للإقتصاد العربي، داعيا إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الإصطناعي والإقتصاد الأخضر والتكوين المهني والصناعات الدوائية.جاء ذلك خلال مشاركة رئيس منظمة الأعراف، أمس الإثنين، في منتدى الأعمال العربي السويسري "تاجر" الذي انعقد بمدينة جنيف بسويسرا، على هامش مشاركة تونس في الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، بتنظيم من الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة واتحاد الغرف العربية.وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الإقتصادية العربية والسويسرية، من بينهم وزير العمل بسلطنة عمان، مهاد باعوين، ووزير الدولة ورئيس مديرية العمل بأمانة الدولة للشؤون الإقتصادية السويسرية، جيروم كوساندي، إلى جانب رؤساء وممثلي غرف التجارة العربية، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة العمل الدولية وسفراء عرب معتمدين في سويسرا.وقال ماجول، بالمناسبة، إن التعاون العربي السويسري يتجاوز المؤشرات الإقتصادية ليؤسس لعلاقات قائمة على الثقة والشراكة طويلة الأمد، مشيرا إلى اهتمام القطاع الخاص العربي بالإستفادة من الخبرات السويسرية في مجالات المصارف والتأمين والصناعات الدقيقة والتكنولوجيا النظيفة.وأضاف أن شبكة إتحاد الغرف العربية تمتد إلى 22 دولة عربية، فضلا عن 17 غرفة عربية أجنبية مشتركة منتشرة في مختلف القارات وتضم ملايين المؤسسات، مبينا أن الإتحاد يضطلع بدور محوري في ربط المستثمرين السويسريين بفرص الإستثمار المتاحة في الأسواق العربية وتسهيل التواصل مع الفاعلين الإقتصاديين في المنطقة.وأكد رئيس الإتحاد، أن مستقبل التنمية الإقتصادية لا يمكن أن يرتكز على الموارد الطبيعية وحدها، بل على المعرفة والإبتكار، داعيا إلى توجيه الشراكات نحو نقل التكنولوجيا وإحداث مراكز للبحث والتطوير في الدول العربية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص جديدة للنمو.ودعا ماجول، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن الإتحاد، الشركاء السويسريين إلى النظر إلى العالم العربي باعتباره سوقا واعدة تضم نحو 400 مليون مستهلك وتزخر بإمكانات شبابية كبيرة وإصلاحات إقتصادية متواصلة، مشددا على أهمية بناء شراكات جديدة قائمة على التعاون والتكامل الإقتصادي بين الجانبين.